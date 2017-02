ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Paolo Berdini e Virgina Raggi, è scontro: e lui si dimette... (9 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). DECOLLA LA "GUERRA INTERNA" A ROMA - L’assessore che non ritratta, il sindaco che si attende una smentita, il consiglio comunale che pretende le dimissioni, e la base che insorge. La situazione relativamente alle affermazioni fatte dall’assessore all’urbanistica, Paolo Berdini, si è infuocata nelle ultime ore, lasciando aperte nelle prossime giornate tutte le soluzioni. Tutto è partito da un'affermazione di Berdini che ha definito la Raggi "impreparata", come se non bastasse poi lo stesso Berdini ha ipotizzato che la Sindaca sia manovrata da una "banda dai contorni poco chiari", che ultimamente è stata decapitata almeno in parte, visto l’arresto di Raffaele Marra. La polemica come avviene per le grandi citta si è immediatamente trasferita a livello nazionale, dove sono in molti i politici che evidenziano il pressapochismo di un movimento che si candida a governare il paese, ma che sembra incapace di governare una grande città.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CHIESTO IL PROCESSO PER L'EX AD DI ENI - La procura di Milano ha chiesto tramite due dei suoi PM formale accusa per l’ex amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Gli inquirenti ipotizzano infatti che Descalzi sia stato al centro di una tangente di oltre un miliardo di euro, pagato al governo nigeriano dalla Shell, allo scopo di ottenere i "diritti esclusivi di sfruttamento" di alcuni giacimenti petroliferi. Insieme al numero uno di Eni Italia, chiesto il processo anche per altri 10 manager, oltre che due figure giuridiche, Eni e Shell per l’appunto. Da parte sua l’azienda nega qualsiasi coinvolgimento del suo personale, e tramite un comunicato sottolinea che i suoi vertici sono venuti a conoscenza dell’indagine solamente nelle ultime settimane, per le indiscrezioni apparse sulla stampa, ma che ancora non ci siano stati atti ufficiali da parte della magistratura, ne tanto meno nessuna notifica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). RICORSO DELLA CASA BIANCA ALLO STOP SULLA MIGRAZIONE - Arriverà presto la decisione della corte d’appello a stelle e strisce, relativamente al ricorso urgente richiesto dalla Casa Bianca, in merito al decreto deciso dal presidente eletto Trump, che vietava l’ingresso dei cittadini di 7 paesi a maggioranza islamica. Il ricorso ha già visto la prima fase di discussione, con gli avvocati delle due parti che si sono presentati presso i giudici per perorare le proprie tesi, con quelli "pro ingresso" che hanno sottolineato come la "White House" abbia agito senza nessun accordo con il congresso, ente alla quale viene demandato il potere legislativo dalla costituzione USA. Allo stato attuale il decreto non è attivo, e i primi sondaggi evidenziano come la meta della popolazione americana sia in disaccordo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CONGRESSO, LEGGE ELETTORALE E VOTO NEL 2018 - Ha dettato il Timing che potrebbe portare il suo partito fuori dalle sabbie mobili della polemica, Pierluigi Bersani che ieri, intervenendo con i giornalisti, ha sottolineato come stia lavorando insieme ai suoi collaboratori alla redazione della agenda politica dei prossimi mesi. Per l’ex premier e l’ex segretario del PD, i prossimi passi dovrebbero essere un congresso in tempi brevi, congresso che dovrebbe essere effettuato non al più tardi di giugno prossimo. In quell’occasione la dirigenza del partito dovrebbe indicare oltre al nuovo segretario, anche la nuova legge elettorale, una legge con cui chiamare i cittadini alle urne non al più tardi del 2018, data che comunque rappresenta la naturale fine della legislatura.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA JUVE SCAPPA VIA - Con la vittoria di ieri a Crotone, la Juventus si porta a più sette dalle inseguitrici, e di fatto legittima la sua fuga, che adesso può definirsi importante. I bianconeri in un campo strapieno, in cui anche le finestre del vicino ospedale erano affollate, ha dominato di fatto la partita, e ancorché un primo tempo alquanto confusionario ha trovato il vantaggio prima con Mandzukic, e poi il raddoppio con una bella azione personale di Higuain. Da segnalare anche una grande traversa di Pjanic, subentrato in corsa ma bravo a dare ordine tra le linee. Tra i calabresi in ombra il goleador Falcinelli, che non ha mai impensierito il portiere dei campioni d’Italia. Vittoria invece per il Milan, che ieri sera ha giocato contro il Bologna, grazie al goal di Pasalic al 44'. E questo senza considerare la doppia ammonizione assegnata dall'arbitro Roveri ai rossoblu: Paletta e Kuccka

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ASSANE GNOUKOURI FERMATO PER PROBLEMI CARDIACI - Vent’anni, arrivato in prestito dall’Inter, e fermato per problemi cardiaci, questo in breve quello che è accaduto a Assane Gnoukouri, giocatore ivoriano arrivato all’Udinese e fermato ieri dopo il mancato superamento degli esami medici. Il giovane è stato infatti fermato dai sanitari per problematiche cardiache di natura non meglio specificate, né dall’Udinese né tanto meno dall’Inter, squadra a cui appartiene il cartellino del giocatore. La patologia non era stata evidenziata durante le prime visite mediche. L’ivoriano arrivato in prestito con diritto di riscatto a Gennaio, era al momento indisponibile per una sindrome influenzale, adesso resterà a riposo per almeno 90 giorni, quindi stagione conclusa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MARROTTA, "INTER IMBARAZZANTE" - Una polemica infinita che ancora non vede la sua conclusione, quella che segue la partita Juventus-Inter, e nel cui interno entra anche il direttore Generale della Juventus, Marotta. L’alto dirigente bianconero si dice imbarazzato dell’atteggiamento tenuto dalla dirigenza nerazzurra, che ormai da domenica parla di supposti torti arbitrali. Per Marotta, che per inciso non ha mai voluto parlare delle giacchette nere, si dovrebbe organizzare non solo l’allenamento dei giocatori, ma anche quello di allenatori e dirigenti, per portare avanti quella cultura della sconfitta che di fatto appartiene ad altri sport, come ad esempio il rugby. Le parole getteranno benzina sul fuoco per la partita, per rendere il tutto ancora più incadescente.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA PARTENZA DI HERNANES - Lascia Torino in direzione della Cina, Anderson Hernanes, regista brasiliano che ultimamente nella Juventus aveva trovato pochissimo spazio. L’accordo porterà l’ex Lazio a giocare con la maglia dello l'Hebei Fortune che milita nella premier League cinese, e anche se l’ufficialità manca ancora, al giocatore dovrebbe essere riconosciuto un biennale da cinque milioni di euro a stagione. Il trasferimento in caso di superamento delle prove mediche da parte del regista ormai ex bianconero, dovrebbe portare nelle casse della squadra della città della mole ben otto milioni di euro. Hernanes nel nostro campionato ha giocato anche nell’Inter, dai nerazzurri poi è passato alla Lazio, e infine meno di due anni fa il trasferimento alla corte di Allegri.

