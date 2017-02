VALANGA HOTEL RIGOPIANO / Dalla realtà alla fiction: in arrivo una miniserie, scoppia la polemica (Oggi, 9 febbraio 2017)

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, IN ARRIVO LA FICTION (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Sono passate solo tre settimane dalla valanga che ha distrutto l'Hotel Rigopiano a Farindola, in provincia de L'Aquila, e già si parla di una fiction sulla tragedia che ha provocato la morte di 29 persone. Pietro Valsecchi, amministratore delegato della Taodue film, come riporta il Corriere della Sera, ha infatti annunciato una miniserie tv in 4 puntate dedicata proprio alla valanga all'Hotel Rigopiano dalla quale si sono salvate solo 11 persone, tra cui 4 bambini. L'inizio delle riprese della fiction è previsto per il prossimo settembre e la messa in onda della serie tv, sulle reti Mediaset, è in programma per gennaio 2018, proprio un anno dopo la tragedia. In una nota Taodue spiega che con "la valanga vorremmo fare luce sulla verità dei fatti e insieme rendere omaggio alle vittime e a tutti quegli uomini e donne che in condizioni proibitive e a rischio della loro stessa vita, non si sono risparmiati, lavorando senza tregua per cercare i superstiti".

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, IN ARRIVO LA FICTION: SCOPPIA LA POLEMICA (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - E' già polemica sull'annunciata fiction sulla valanga che ha distrutto l'Hotel Rigopiano lo scorso 18 gennaio. C'e chi pensa infatti che sia troppo presto per ricostruire con una miniserie la tragedia avvenuta in Abruzzo, anche se pure altre vicende tragiche accadute nel mondo sono diventate dei film. Pietro Valsecchi, amministratore delegato della Taodue, riferisce Libero Quotidiano, ha spiegato che si tratta di una fiction "molto impegnativa dal punto di vista produttivo. È un progetto molto importante che stiamo scrivendo con il supporto e il coinvolgimento di chi ha vissuto in prima persona questa vicenda: superstiti, famigliari delle vittime, soccorritori". E proprio i soccorritori sono stati tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2017. Sul palco dell'Ariston sono saliti Guardia di Finanza, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Protezione Civile e Vigili del fuoco: ciascuno di loro ha raccontato la propria esperienza, soprattutto umana, nei giorni in cui sono andate avanti le operazioni no stop di recupero delle persone intrappolate sotto l'Hotel Rigopiano crollato. E agli 'eroi del quotidiano', così definiti dalla conduttrice Maria De Filippi, è andato un applauso con standing ovation degli spettatori in sala.

© Riproduzione Riservata.