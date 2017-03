ALIENI IN CIELO/ Video, si vedono delle fiamme: è fuoco alieno?

FUOCO ALIENO, VIDEO: NEI CIELI DELLA TASMANIA SI VEDONO DELLE FIAMME. SONO DAVVERO GLI ALIENI? IL GOVERNO AUSTRALIANO SI GIUSTIFICA COSÌ (OGGI, 1 MARZO 2017) - Le immagini che giungono dalla Tasmania sono sicuramente molto intense e ci lasciano senza parole. Si tratta o no degli alieni? Un'ondata di fuoco si muove nel cielo e si trascina come se stesse per cadere sulla terra. Il Governo australiano si è giustificato andando a sottolineare che si trattava della scia di un aereo. Giustamente però il pubblico sul web fa polemica e sottolinea che difficilmente si può vedere un aereo lasciare delle fiamme al suo passaggio. Sono davvero gli alieni? Difficile capirlo ma tra chi azzarda ipotesi astruse e chi invece vuole negare anche l'evidenza non si arriva ancora a un punto di vista oggettivo che possa spiegare questo fenomeno difficile da definire. Ma cosa si è aggirato per i cieli della Tasmania? Probabilmente non lo sapremo mai con certezza, di certo però le immagini le potrà vedere chiunque pronto a farsi una sua idea personale su quanto accaduto.

