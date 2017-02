AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: due incidenti in A1 (ultime notizie, oggi 1 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 MARZO 2017). DUE BRUTTI INCIDENTI IN A1 - La giornata di ieri è stata segnata sulle prime pagine che si occupano delle autostrade italiane da due brutti incidenti, purtroppo, sull'A1. Questi, come racconta la Gazzetta di Parma, sono arrivati a distanza di poche ore e sulla stessa corsia. Questo ha portato quindi a dei problemi piuttosto gravi che hanno portato a traffico e anche alla chiusura del tratto. Il primo incidente è arrivato all'altezza di Fiorenzuola dove non si sono visti per fortuna feriti gravi. Nonostante questo c'è stata molta paura dovuta al fatto che si sono scontrati due camion e quindi questo ha portato a traffico intenso per diverse ore fino al pomeriggio. Più grave invece è la situazione è capitato all'uscita Fidenza prima dello svincolo che porta a La Spezia in Liguria. Un automobile si è schianta in maniera molto gravosa contro un jersey in cemento. Le foto dell'incidente mettono paura e il ragazzo alla guida è rimasto ferito gravemente.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 MARZO 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Continuano i lavori sulle autostrade italiane nella notte come ci racconta il sito istituzionale Autostrade.it. Si parte dall'A3 Napoli Salerno dove da alcuni giorni si stanno facendo dei lavori su più parti del chilometraggio dell'autostrada. Al km 1.9 direzione Reggio Calabria sarà chiuso fino alle sei il tratto tra Napoli centro e Napoli porto, sempre allo stesso orario troveremo chiuso al km 29.8 nella stessa direzione tra Pompei est-Scafati e Angri. Nell'altra direzione ma con lo stesso orario troveremo chiuso al km 25 invece il tratto tra Angri e Pompei-est Scafati. Probabile che si possa incontrare delle situazioni di traffico convulso quindi nelle prime ore del mattino soprattutto per quei pendolari che vanno a lavorare al mattino molto presto. Invece sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 2.3 direzione Genova troveremo chiuso il tratto tra Genova Voltri e Genova Aeroporto fino alle ore sei di questa mattina. Anche qui a lungo si è lavorato nelle scorse settimane.

