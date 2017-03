CASO CONSIP / Alfredo Romeo arrestato per corruzione, ‘trema’ la famiglia Renzi (oggi, 1 marzo 2017)

CASO CONSIP, ALFREDO ROMEO ARRESTATO PER CORRUZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Come prevedibile dopo gli ultimi sviluppi della vicenda Consip, questa mattina è arrivata la svolta: l’imprenditore campano Alfredo Romeo è stato arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito della inchiesta Consip, sulla concessionaria dello Stato che si occupa degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione come l’energia elettrica, il gas, il carburante per le auto, il riscaldamento e i contratti telefonici. Nei confronti di Romeo il gip del tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le autorità hanno inoltre disposto il sequestro patrimoniale di 100mila euro: secondo gli inquirenti, si tratta del provento della corruzione di un dirigente della Consip. Dalle prime carte riportate dall’Ansa, è emerso un presunto sistema di tangenti in riferimento sia all'appalto nell'ospedale Cardarelli sia per altri lavori pubblici a Napoli. Gli sviluppi più importanti dell'indagine sono collegati a intercettazioni telefoniche, sequestri e perquisizioni: a Roma, ad esempio, furono trovati in una discarica dei "pizzini" sui quali secondo l'accusa Romeo avrebbe annotato importo e destinatari delle mazzette. Tutte le accuse partono dalle dichiarazioni dell'alto dirigente della Consip Mario Gasparri, interrogato a dicembre dai pm di Napoli, Henry John Woodcock e Celeste Carrano. Gli atti sul filone Consip sono stati poi trasferiti per competenza territoriale alla Procura di Roma. Secondo l’accusa (riportata da fonti di Repubblica) Romeo avrebbe versato a Gasparri 5 mila euro in prossimità del Natale 2012, poi con cadenze mensili di importo variabile nel periodo compreso fra il 2014 e il 2016 per complessivi 100 mila euro.

CASO CONSIP, ALFREDO ROMEO ARRESTATO: INCHIESTA PROSEGUE PER LOTTI E TIZIANO RENZI (ULTIME NOTIZIE) - L’inchiesta sul caso Consip ha visto, oltre all’arresto di Romeo, anche parallelamente la perquisizione per Italo Bocchino, ex parlamentare in quota Pdl e Futuro e liberà, ma anche consulente di Romeo. I pm di Roma, invece, hanno disposto la perquisizione dell'imprenditore farmaceutico toscano Carlo Russo, indicato come molto legato alla famiglia Renzi. Proprio l’intera inchiesta pende e molto verso la famiglia dell’ex premier, con il padre Tiziano indagato e come le indagini arrivate anche per il ministro dello Sport e braccio destro del giovane ex segretario Pd, Luca Lotti. «La figura di Tiziano Renzi era diventata oggetto dell'attenzione investigativa per i suoi legami di antica amicizia con Carlo Russo, imprenditore toscano del settore farmaceutico, legato a sua volta a uno dei personaggi chiave dell’inchiesta napoletana: l'imprenditore Alfredo Romeo». Il padre di Matteo Renzi, accusato di concorso in traffico di influenze, dovrà comparire forse già settimana prossima a Roma per l’interrogatorio dei pm. Per l’inchiesta Consip, a fine dicembre erano stati indagati anche il ministro dello Sport, Luca Lotti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette e il comandante della Legione Toscana dei carabinieri, il generale Emanuele Saltalamacchia. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. La vicenda di Consip riguarda le indagini sulla corruzione nella concessionaria dello Stato che si occupa degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione come l’energia elettrica, il gas, il carburante per le auto, il riscaldamento e i contratti telefonici. «In pratica stabilisce i prezzi delle forniture per lo Stato ed enti locali all’interno di limiti fissati, per evitare che i prezzi pagati alle aziende private fornitrici siano “gonfiati”».

© Riproduzione Riservata.