DJ FABO/ Possiamo essere compagni di chi non la pensa come noi?

DJ FABO. Quindi, alla fine, è così che funziona: gli esseri umani non sono delle comparse all'interno della grande sceneggiatura che i nostri principi e le nostre verità hanno disegnato come la migliore per gli uomini, ma sono figure misteriose, libere, irriducibili, che possono essere state educate per secoli ma che, in definitiva, riemergono sempre nella loro fragilità e nei loro desideri.

Al netto delle vicende politiche e culturali che ruotano attorno alla morte di Fabiano Antoniani, quello che rimane — al di là dell'immensa amarezza per una morte troppo simbolica per essere semplicemente reale — sono tre osservazioni che è giusto consegnare al dibattito pubblico e alla riflessione di ciascuno. La prima osservazione riguarda il fatto che il dolore, qualunque dolore, genera solitudine, non una solitudine fisica, ma anzitutto mentale; il dolore occupa la nostra mente e il nostro sguardo impedendoci di vedere qualunque cosa, qualunque bene, qualunque bellezza. Si impossessa di noi e ci isola dagli altri, privandoci di quel contatto con noi stessi e col mondo che davvero ci rende liberi. Capita quando ci si trova nelle secche di una relazione che non funziona più, piuttosto che dentro l'oceano di un tumore o di una morte, capita quando parte della nostra vita, e della sua dignità, ci viene portata via dal succedersi delle cose e dall'avvicendarsi delle "prove" cui l'esistenza è sottoposta.

Una cosa analoga la si fotografa in adolescenza, nel momento in cui gli eventi hanno una tale rilevanza emotiva da diventare dominanti, esclusivi e prevalenti. La mente prende in ostaggio la persona e la sofferenza generata da quella data circostanza guida le azioni che vengono compiute. Vogliamo morire, sparire, uccidere, farci del male. E niente riesce a convincerci del contrario. La solitudine del cuore è così tragica che ogni pensiero diventa reale e ogni desiderio irrefrenabile. Questo è un dato di fatto, il dato di fatto del nostro tempo, ossia il predominio netto della mente — dei pensieri — sulla vita, sulla realtà. Pensare di aprire una discussione pubblica su quanto è accaduto senza tenere conto di questo elemento significa eliminare un punto decisivo della realtà.

La seconda osservazione discende direttamente dalla prima: dinnanzi a tutto questo noi siamo impotenti. Il nostro bene o il nostro amore non risolvono l'anoressia di nostra figlia né le dipendenze di nostro figlio e non esiste un luogo in cui si possa davvero stare al sicuro dall'onda lunga della libertà: nessuna associazione, movimento o gruppo potrà mai risparmiare alla nostra testa e al nostro cuore di funzionare, di riconoscere autonomamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non basta che questa distinzione sia scritta nero su bianco in una legge, che qualunque tribunale può sempre in qualche modo raggirare, e neppure che essa sia contenuta nelle Sacre Scritture o nel Catechismo: nulla può evitare all'uomo di essere uomo.