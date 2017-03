Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (1 marzo, conc 208/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017, CONCORSO 208/2017 - Prima estrazione di marzo di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto: oggi, come ogni mercoledì, viene messo in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Vincere è diventato più facile, potendo giocare il doppio dei numeri: se ne possono scegliere 12 per indovinarne la metà. I numeri in gioco raddoppiano e si può vincere più spesso! Del resto per intascare una bella somma di denaro non è necessario solo indovinare i sei numeri vincenti, ma potreste "accontentarvi" di azzeccarne 5, 4, 3 o anche 2. Tra i nostri lettori, dunque, potrebbe esserci qualche fortunato vincitore oggi. Ed è questo il nostro auspicio in vista dell'estrazione di stasera di SiVinceTutto Superenalotto. Chi si avvicina solo ora a questo gioco non si preoccupi, perché qui può trovare le informazioni necessarie per partecipare al nuovo concorso. Se avete particolare "fiducia" nei vostri numeri, potete ad esempio "abbonare" la giocata e, quindi, farla ripetere per 2, 3, 4 e 5 concorsi consecutivi. In uno di questi la dea bendata potrebbe presentarsi al vostro appuntamento... Siamo così ottimisti sulle vostre possibilità di vincita che vi ricordiamo già da ora che avrete 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta vincente, partendo dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se, invece, lascerete trascorrere 60 giorni, potrete incassare la ricca somma solo recandovi presso gli uffici Sisal di Roma e Milano. Se vi state già interrogando sulla ripartizione del jackpot di SiVinceTutto Superenalotto, allora sappiate che sono previste diverse percentuali per ogni categoria di vincita. Al 6, infatti, tocca il 40,27% del montepremi, al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Le percentuali cambiano nel caso in cui non viene realizzato alcun 6, se cioè la combinazione estratta non viene indovinata: in questo caso al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Prima di dedicarci alla diretta dell'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, ricapitoliamo quanto accaduto in quella della scorsa settimana. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 207 sono stati 23-27-38-59-62-70 e non è stato realizzato il 6. Oggi potrebbe andare diversamente e allora non ci resta che attendere il momento dell'estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto.

