Giuseppe De Rosa / L'attore è in coma farmacologico dopo l'incidente di lunedì sera (Un posto al sole)

GIUSEPPE DE ROSA: L'ATTORE E' IN COMA FARMACOLOGICO DOPO L'INCIDENTE A CASTELLAMMARE DI LUNEDI SERA (OGGI 1 MARZO 2017) - Non arrivano buone notizie circa le condizioni di Giuseppe De Rosa, noto attore di Un posto al sole, che nella tarda serata di lunedì è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castellammare di Stabia. Il sessantaseienne è attualmente in coma farmacologico ed è assistito minuto per minuto dai medici dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, anche se le sue condizioni sono al momento stazionarie. Giuseppe De Rosa è ricoverato nel reparto di rianimazione e per ora i medici hanno deciso di non intervenire chirurgicamente per ridurre l'ematoma cerebrale visto che è localizzato e potrebbe assorbirsi in poco tempo, per evitare di provocare ulteriori danni all'attore. Sul luogo dell'incidente intanto indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato le due auto coinvolte nello schianto: la prima è un'Alfa 147 guidata da un uomo di trentaquattro anni di Nocera Inferiore, la seconda è proprio quella dell'attore, la Fiat Panda.

