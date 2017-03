INCIDENTE STRADALE/ Predaia, scontro tra due auto e un tir: due morti (Ultime notizie oggi, 1 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE, PREDAIA: DUE MORTI IN SCONTRO TRA DUE AUTO E UN TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 MARZO 2017) - Incidente stradale mortale ieri nel comune di Predaia, in provincia di Trento. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa si sono scontrati due automobili e un camion. Nell'incidente stradale due persone sono morte: le vittime sono una donna di 44 anni e un uomo di 71 anni. Lo scontro si è verificato sulla statale 43 della val di Non. Oltre alle due auto è rimasto coinvolto anche un camion ma il conducente è rimasto illeso. Le due persone morte nell'incidente stradale erano residenti nella zona in cui è avvenuto lo scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 che sono arrivati con due ambulanze e un elicottero. La strada statale dove è avvenuto l'incidente è rimasta chiusa a lungo per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso per stabilire la dinamica dello scontro e per consentire le operazioni di soccorso.

