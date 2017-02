INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: sisma di 4.9M in Turchia (in tempo reale, 1 marzo 2017, ore 1:17)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE ALL'ESTERO. SISMA DI 4.9M IN TURCHIA (IN TEMPO REALE, 1 MARZO 2017) - Violento terremoto all'estero, dove oggi alle 00:27 è stato localizzato vicino alla costa occidentale della Turchia. Il fenomeno è stato di magnitudo 4.9, individuato a latitudine 39.49 e longitudine 26.07, ipocentro a 10 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, in questa prima ora del nuovo giorno, mercoledì 1 marzo 2017, sono stari rilevati diversi sismi di minore intensità, con un'oscillazione che va dagli 1.3M localizzati in provincia di Rieti alle 00:23 e gli 1.9M individuati in provincia di Macerata alle 00:02. L'ultimo sisma superiore al livello minimo di criticità rissale invece alle 23:33, quando una scossa di 2.3M ha colpito la costa siciliana nord orientale. L'epicentro è stato individuato a latitudine 38.34 e longitudine 14.74, ipocentro ad 11 km di profondità. Nelle vicinanze, a 20 km dall'epicentro, Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Quest'ultima si trova invece a 73 km ad ovest del punto colpito.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE IN ITALIA. SISMA DI 4.3M NEL PAR IONIO (IN TEMPO REALE, 1 MARZO 2017) - Nella serata di ieri, violento terremoto di 4.3M nel Mar Ionio Meridionale, rilevato a 9 km di profondità. Il sismografo del Centro Nazionale Terremoti INGV ha inoltre individuato l'epicentro a latitudine 37.95 e longitudine 20.13. In base ai dati non si rilevano comuni italiani entro un raggio di 20 km e località con almeno 50 mila abitanti entro i 100 km dall'epicentro. Alle 22:22 è stata colpita invece la provincia di Perugia da un sisma di 2.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.77 e longitudine 13.14, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Norcia, Cascia, Accumoli, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cittareale, Montegallo, Visso, Poggiodomo, Ussita, Cerreto di Spoleto e Amatrice. Alle 22:18 colpita la provinccia di Terni da una scossa di 2.4M, individuata a 9 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato inoltre a latitudine 42.66 e longitudine 12.7. Interessate Ferentillo, Spoleto, Montefranco, Arrone, Terni, Scheggino, Acquasparta, San Gemini, Sant'Anatolia di Narco, Polino, Montecastrilli, Labro, Vallo di Nera, Castel Ritaldi, Stroncone, Morro Reatino, Campello sul Clitunno, Colli sul Velino e Massa Martana.

© Riproduzione Riservata.