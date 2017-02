LUCA VARANI/ News, omicidio Collatino:"Marco Prato è sieropositivo" (oggi, 1 marzo 2017)

LUCA VARANI NEWS, OMICIDIO COLLATINO:"MARCO PRATO È SIEROPOSITIVO" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 MARZO 2017) - Verrà ricordato probabilmente come uno dei casi di cronaca nera italiana più inquietanti e squallidi degli ultimi anni: eppure l'ultimo colpo di scena nell'omicidio di Luca Varani è ancora capace di rimescolare le carte, di aprire nuovi ventagli di ipotesi sul massacro del Collatino in cui ad essere distrutte, oltre alla vita di un 23enne, sono state anche le tre famiglie dei ragazzi coinvolti, la vittima più i carnefici, Manuel Foffo e Marco Prato. Ed è proprio relativa a quest'ultimo la novità annunciata in esclusiva dal numero di Giallo in edicola oggi, mercoledì 1 marzo 2017. Secondo il settimanale diretto da Andrea Biavardi, infatti, Marco Prato sarebbe sieropositivo. A dimostrazione di questa tesi, un'ampia documentazione che mostra come l'animatore delle serate della vita mondana romana sia risultato positivo ad un recente test dell'HIV. Un esito inatteso, di cui Prato è stato informato all'interno del carcere di Regina Coeli dov'è recluso. Ma adesso spetterà all'autorità giudiziaria cercare di capire se Prato era al corrente della sua condizione: se la sua situazione è simile a quella di Valentino, il giovane romano che consapevole della sua positività all'HIV ha deciso di infetare decine di partner. E adesso, a temere per la propria salute, dovranno essere proprio quei giovani che ai festini a base di alcol, droga e sesso sfrenato erano soliti prendere parte. L'incubo dell'omicidio di Luca Varani è lungi dal potersi definire concluso: per quanto nemmeno nel più brutto dei sogni si sarebbe potuto immaginare uno scenario simile...

© Riproduzione Riservata.