Medjugorje / Il vescovo di Mostar choc: “non sono vere le apparizioni della Madonna” (oggi, 1 marzo 2017)

MEDJUGORJE, IL LUNGO ATTACCO DI MONSIGNOR PERIC (ULTIME NOTIZIE) - A Medjugorje pochi giorni dopo il messaggio lasciato dalla Madonna ad una delle famose veggenti, Mirjana Dragicevic, e praticamente alla vigilia del viaggio dell’inviato speciale del Pontefice, l’arcivescovo di Varsavia-Praga Hoser, incaricato di prendere notizie approfondite sulla conoscenze di questa realtà e soprattutto sulle esigenze dei fedeli che giungono in pellegrinaggio. Dopo tutto questo arrivano le parole incredibili e sconvolgenti del vescovo di Mostar, monsignor Ratko Peric, che in un lungo articolo pubblicato dalla Diocesi in pratica arriva ad accusare i veggenti di “invenzioni scandalose” e che soprattutto le apparizioni della Madonna sono del tutto non autentiche e infondate. Già il titolo è indicativo, «Le “apparizioni” dei primi sette giorni a Medjugorje» con il quale cerca subito di smontare il culto e il pellegrinaggio alla Madonna di Medjugorje, meta di milioni di fedeli e pellegrini ogni anno. Come riporta giustamente La Stampa ieri, monsignor Ratko Peric, da sempre contrarissimo a riconoscere qualsiasi credibilità al fenomeno, cerca di smontare le «apparizioni» proprio nella primissima fase, usando materiale già noto e pubblicato da molti anni. Quella fase che la commissione istituita da Benedetto XVI e guidata dal cardinale Camillo Ruini aveva ritenuto invece contenere elementi di soprannaturalità: la relazione finale consegnata a Francesco nel 2014 e frutto del lavoro di quattro anni, suggeriva infatti al Pontefice di procedere con un riconoscimento soltanto relativo al fenomeno delle prime settimane. «Tenendo conto di tutto quel che è stato esaminato e studiato da questa Curia diocesana - scrive il vescovo -, incluso lo studio dei primi sette giorni delle presunte apparizioni, si può pacificamente affermare: La Madonna non è apparsa a Medjugorje! Le prove contro l'autenticità delle apparizioni sono molto più convincenti della grande pubblicità professionale, economica, finanziaria, edilizia, editoriale, patrimoniale, turistica, parapsicologica che sostiene, promuove e diffonde questo fenomeno, fondato su non verità e invenzioni», scrive il vescovo Peric. I motivi della mancanza di veridicità? Secondo il monsignore bosniaco «La figura femminile che sarebbe apparsa a Medjugorje - scrive il prelato - si comporta in modo del tutto diverso dalla vera Madonna: ride in maniera strana; a certe domande scompare e poi di nuovo ritorna; obbedisce ai veggenti, e al parroco che la fanno scendere dal colle in chiesa sebbene controvoglia. Permette ad alcuni presenti di calpestare il suo velo steso per terra, di toccare la sua veste e il suo corpo. Questa non è la Madonna evangelica». I veggenti sono definiti “sedicenti” e accusati di essersi inventato tutto: «Tali storie sui toccamenti del corpo della Madonna, della sua veste, del calpestio del suo velo creano in noi una sensazione e convinzione che si tratti di qualcosa indegno, inautentico e scandaloso. Qui non c’entra la Madonna cattolica!».

MEDJUGORJE, LE CONCLUSIONI DEL VESCOVO DI MOSTAR (ULTIME NOTIZIE) - Colpisce che tutta questa faccenda dell’attacco del vescovo di Mostar a Medjugorje arrivi nel momento in cui Papa Francesco ha deciso di nominare un inviato speciale incaricato di verificare i problemi esistenti per l’accompagnamento pastorale dei pellegrini. Il vescovo decide così di intervenire in modo così perentorio cercando di condizionare il giudizio sulla soprannaturalità delle apparizioni: ovviamente starà alla commissione nominata da Bergoglio oltre che alla Congregazione della Fede stabilire dove sia il vero e dove sia il falso, il dubbio o il misterico. Di certo le conclusioni di Peric sono fortissime, anche se note da tempo e per nulla “nuove”: «Tenendo conto di tutto quel che è stato esaminato e studiato da questa Curia diocesana, incluso lo studio dei primi sette giorni delle presunte apparizioni, si può pacificamente affermare: la Madonna non è apparsa a Medjugorje!». Le «registrazioni» da lui citate sono infatti trascritte da tempo, tradotte dal croato in francese e in inglese, e pubblicate in tre volumi. «Anche questi materiali erano stati presi in considerazione ed esaminati a fondo dalla commissione guidata dal cardinale Ruini», riporta La Stampa. Il caso è di nuovo aperto, la Chiesa e soprattutto i pellegrini allibiti e in attesa di una indicazione da parte del Vaticano che possa almeno aiutare ad approcciarsi al fenomeno nella giusta posizione e modalità d’animo.

© Riproduzione Riservata.