Mercoledì delle Ceneri / Quaresima 2017: storia e significato del primo giorno di preparazione alla Pasqua

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: COS'È, STORIA E SIGNIFICATO DEL PRIMO GIORNO DI QUARESIMA - Oggi è il Mercoledì delle Ceneri che segna l'inizio della Quaresima e contemporaneamente la fine del Carnevale dopo il martedì grasso. Con la festività di oggi, scatta il periodo cristiano prima della Pasqua del Signore. Nel Giorno delle ceneri tutti i cattolici sono tenuti ad osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. Di cosa si tratta effettivamente? E quale significato ha questa giornata? Le Ceneri richiamano la funzione liturgica del primo giorno di quaresima: si sparge, infatti, un po' di cenere benedetta sul capo o sulla fronte dei fedeli per ricordare che la fugacità della vita terrena e per spronarli a fare penitenza. Durante il rito di imposizione delle ceneri si pronuncia un'espressione di ammonimento: «Convertitevi e credete al Vangelo» è la formula più recente. Secondo la teologia biblica comunque l'uso delle ceneri ha un duplice significato: oltre a rappresentare la debolezza della condizione umana, è il segno di colui che si pente e decide di camminare verso il Signore.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: QUARESIMA 2017, INIZIA LA PREPARAZIONE ALLA PASQUA - «La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore»: con queste parole inizia il messaggio di Papa Francesco per il primo giorno di Quaresima, in questo mercoledì delle ceneri che fa scattare i quaranta giorni d’ordinanza e tradizione verso la Pasqua del Signore. Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore” per non accontentarsi di una vita mediocre». La Chiesa da sempre sottolinea come il tempo della Quaresima sia il periodo più adatto per la preghiera, incarnata in due forme particolari: elemosina e digiuno, «sono le due ali della preghiera» diceva Sant’Agostino.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: IL PROGRAMMA DI PAPA FRANCESCO - Per il Mercoledì delle Ceneri, che apre la Quaresima, Papa Francesco andrà nella chiesa di Sant'Anselmo dell'avventino: avrà inizio così la liturgia "stazionale", cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, dove verrà celebrata la Santa Messa con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri. «Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!» è la frase che veniva recitata il Mercoledì delle Ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri, ottenute bruciando i rami d'ulivo benedetti la domenica delle Palme. Con la riforma liturgica la frase è stata modificata con la locuzione: «Convertitevi e credete al Vangelo». Da questa frase non emerge solo il carattere penitenziale della Quaresima, ma anche un aspetto positivo, quello cioè della conversione, del ritorno a Dio.

