PREVISIONI METEO/ Bel tempo su tutta l'Italia, ma attenzione alla neve (oggi, 1 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: BEL TEMPO SU TUTTO IL PAESE (OGGI, 1 MARZO 2017) - Viste le eccezioni andiamo a sottolineare invece quello che di bello ci porterà la giornata di oggi lunedì 1 marzo 2017. In tutto il paese ci sarà più o meno bel tempo con il sole che partirà dalla mattina soprattutto sulle coste adriatica e tirrenica oltre alle isole Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio invece andrà a migliorare la situazione anche dove il cielo era negativo nella mattinata. Il vento tirerà in maniera varia sul Tirreno in modo piuttosto atipico, mentre sull'Adriatico in modo uniforme da sud a nord. Il cielo ci porterà anche a delle temperature importanti che ci portano a sorridere verso l'ormai imminente arrivo della Primavera. Le massime saranno come spesso capita al sud con Bari che offrirà proprio come ieri ben diciotto gradi di massima e saranno invece diciassette a Palermo e sedici a Catania. Non si può però stare totalmente tranquilli perchè nel fine settimana l'inverno tornerà a farsi sentire con quella che potrebbe essere l'ultima ondata di freddo della stagione.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: NEVE AL NORD, TEMPORALI IN CALABRIA (OGGI, 1 MARZO 2017) - La giornata di oggi, lunedì 1 marzo 2017, sarà piuttosto gradevole in tutta Italia, ma andiamo a vedere quelle che saranno le eccezioni. Si parte dalla mattina dove si vedrà neve in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige con qualche raffica anche nell'entroterra abruzzese proprio al confine con il Lazio. Situazioni che miglioreranno decisamente tutte nel pomeriggio se si fa eccezione di Aosta dove vedremo inoltre le temperature minime della giornata con il mercurio del termometro che tornerà sotto zero nella mattina a meno due gradi. Invece saranno presenti temporali al confine tra la Campania meridionale e la Calabria settentrionale nelle prime ore della mattina. Tutto questo si dovrebbe comunque attutire nel pomeriggio quando solo alcune leggere precipitazioni si percepiranno sul sud della Calabria. Non è prevista pioggia per altre provincie se si esclude solo la regione delle Marche nella mattina.

