Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora: adozioni gay a Trento. Dopo Dj Fabo altro suicidio assistito (1 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MATERNITÀ SURROGATA A TRENTO - Una decisione che probabilmente sarà una pietra miliare nella storia delle "coppie di fatto", quella presa dalla corte d’appello di Trento, che il 23 Febbraio ha concesso la genitorialità ad una coppia omosessuale. I due uomini hanno presentato istanza di riconoscimento, basandosi su un certificato di nascita straniero, che recava come genitori due persone dello stesso sesso. La corte d’appello rifacendosi a una sentenza della corte di cassazione ha autorizzato per questo la genitorialità, autorizzando di fatto la paternità in assenza della madre naturale. La sentenza sarà sfruttata adesso da tutti coloro che hanno intenzione di avere un figlio, nonostante il proprio status di "coppia di fatto".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). POCO SOPRA I 20MILA EURO LO STIPENDIO MEDIO DEGLI ITALIANI - Emergono numeri interessanti dallo studio delle dichiarazioni dei redditi degli italiani, numeri che posizionano lo stipendio medio di ogni lavoratore italiano a 20.690 euro. Gli stipendi stante questa cifra sono cresciuti nell’ultimo anno poco sopra l’inflazione, con un incremento del 1.3 %. A leggere sempre le tabelle del ministero del tesoro, si scopre che la quasi totalità degli italiani (il 94%) guadagna meno di 50.000 € , mentre ben il 45% ha un reddito inferiore ai 15.000 l’anno. A livello regionale, la regione più ricca è la Lombardia (con un reddito pro capite di oltre 25.000 euro) la più povera la Calabria, regione nella quale ogni contribuente guadagna poco più di 14.000 euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SUICIDIO ASSISTITO PER UN ALTRO ITALIANO - Un altro italiano, un pensionato veneziano di 65 anni, ha trovato la "morte dolce" nella stessa clinica dove nei giorni scorsi era stato aiutato a suicidarsi Fabiano Antonioni. L’uomo, Gianni Trez, è stato accompagnato presso la clinica "Dignitas" dalla moglie e dalle figlie, e oggi dopo i previsti colloqui con gli psicologi della clinica si è auto praticato l’eutanasia. Trez era ammalato di tumore in fase terminale, la sua scelta è stata supportata dai volontari dell'Avapo, che hanno contattato la clinica e che sono stati vicini ai familiari. Intanto relativamente alla morte di Antonioli, Marco Cappato l’uomo che lo ha accompagnato materialmente in Svizzera, si è auto denunciato presso i carabinieri, lo scopo dichiarato è quello di arrivare ad un processo, per tenere alta l’attenzione su una legge, che è ferma in parlamento da svariati anni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MOSCA RISPONDE A TRUMP - Non è passato sotto silenzio l’affermazione fatta nei giorni scorsi dal presidente americano Trump, tendente ad un considerevole aumento delle spese militari a stelle e strisce. Ieri l’affermazione è stata commentata dal viceministro degli Esteri russo Serghej Rjabkov, che ha sottolineato come la politica americana, definita "molto aggressiva", può nei prossimi mesi diventare molto pericolosa. Rjabkov ha posto l’accento come le continue affermazione di Trump stanno di fatto rovinando decenni di rapporti normali, e come esse possono far precipitare l’intero pianeta in quel clima di "guerra fredda", che negli ultimi decenni le popolazioni mondiali avevano dimenticato. Le speranze dell’alto esponente politico russo sono che le parole rimangano tali, e che nessuna azione segua quest’ultime, in caso contrario il popolo russo sarebbe costretto immediatamente a prendere gli opportuni provvedimenti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MILAN, PROBLEMI PER IL CLOSING - Sembra una storia infinita quella che ruota attorno alla vendita del Milan. La data per il closing fissata per il 3 marzo, potrebbe infatti slittare ulteriormente di qualche settimana, stante alcuni problemi legati al pagamento dell’ultima somma di denaro, ben 320 milioni di euro, milioni che servono per rendere effettiva la cessione della squadra meneghina. I soldi a cui si dovrebbero aggiungere altri 100 milioni di euro, non sono infatti ancora visibili sul conto lussemburghese sul quale devono transitare. Dalle sommarie informazioni che filtrano, parrebbe che per avere la giusta visibilità si deve ancora aspettare un ulteriore certificato del governo cinese, certificato che di fatto deve concedere il placet all’intera operazione finanziaria. Intanto sembrerebbe avvalorata l’ipotesi che almeno fino alla fine del campionato Silvio Berlusconi, possa sedere nel consiglio di amministrazione della nuova società, nel ruolo di presidente onorario.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TEST F1, SECONDO GIORNO - Nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montemalò continua a stupire la Ferrari. La rossa ieri è stata la più veloce in pista, con Raikkonen. Il finlandese scippa di pochissimo la palma di migliore a Lewis Hamilton, che con la sua Mercedes, ma con gomme soft, ha fatto fermare il cronometro 23 centesimi di secondo dopo la Rossa. Parimenti continuano le prove sul "long run" con quasi tutte le scuderie che quest’oggi hanno totalizzato oltre cento giri. Nella giornata spiccano i soliti problemi McLaren, con il team inglese che ha effettuato solo una ventina di giri, stante la completa sostituzione del motore Honda, motore che ha evidenziato grossi problemi relativamente alla Power Unit.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). FIOCCO ROSA IN CASA MONTANO - Una piccola bambina di nome Olimpia, ha allietato la famiglia Montano e di fatto ha fornito la probabilità di continuare la stirpe di un cognome, che è presente ai giochi olimpici da oltre ottanta anni. La bimba nata ieri notte sta bene, cosi come sta bene la madre, la modella russa Olga Plachina di appena 18 anni. All’annuncio dato come spesso accade ormai sui social è seguita la sequela di auguri, con il pluridecorato spadista olimpico che è apparso per pochi minuti allo scopo di ringraziare tutti, e che facendolo è apparso visibilmente commosso.

