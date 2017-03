ANTONELLA LETTIERI/ Cirò Marina, uccisa sull'uscio di casa: conosceva il suo assassino? (10 marzo 2017)

ANTONELLA LETTIERI NEWS, CIRO' MARNA: UCCISA SULL'USCIO DI CASA, CONOSCEVA IL SUO ASSASSINO? (10 MARZO 2017) - Si continua ad indagare sulla morte di Antonella Lettieri, la donna di 42 anni ritrovata morta nella sua casa di Cirò Marina, nel calabrese. Un delitto "efferatissimo", come lo ha definito il Colonnello Salvatore Gagliano, a causa sia del colpo alla testa, che ha provocato il decesso della vittima, sia per gli altri segni che dimostrano un particolare accanimento da parte dell'aggressore. Incerta, per ora, anche l'ora del delitto, che in base alle prime indiscrezioni dovrebbe riguardare la fascia serale. Antonella Lettieri, infatti, era appena rincasata dal lavoro e nonostante il modus operandi brutale, nessuno dei vicini sembra aver sentito alcun rumore. Al momento del ritrovamento, avvenuto da parte del fratello, la donna indossava ancora un giubbotto e stringeva in una delle mani il proprio cellulare. Il suo corpo è stato inoltre ritrovato sull'uscito della sua abitazione, particolare che potrebbe lasciare intuire che il suo assassino - o assassini - si sia appostato per attenderla o che fosse a conoscenza dei suoi movimenti. E' proprio in questa direzione che si stanno muovendo gli investigatori, che stanno ascoltando parenti e familiari stretti di Antonella Lettieri per comprendere una certa linearità nei suoi spostamenti ed abitudini, che potrebbero averla portata a diventare un "bersaglio facile". Per ora è ancora troppo presto per fare un quadro più puntuale della tragedia, ma altri particolari potrebbero emergere nelle prossime ore, grazie alle indagini sinergiche di scientifica e Carabinieri. In queste ore, le autorità stanno continuando a sentire amici e parenti e sembra, sottolinea Leggo, che le posizioni di alcune persone in particolare siano interessate da ulteriori approfondimenti. Non è escluso inoltre che il movente possa essere collegato alla Giornata Internazionale della Donna, per via del giorno scelto per il delitto. Un particolare che potrebbe portare alla scoperta di un delitto passionale, dai risvolti tragici e - a detta di tutti coloro che conoscevano la vittima - inspiegabile.

