ATTACCO CON ASCIA/ Dusseldorf, stazione ferroviaria: arrestati due uomini, in fuga i complici (ultime notizie)

ATTACCO CON ASCIA, DUSSELDORF: STAZIONE FERROVIARIA NEL PANICO, ARRESTATI DUE UOMINI. IN FUGA GLI ALTRI COMPLICI (10 MARZO 2017) - Sotto attacco la città tedesca di Dusseldorf, che ieri ha vissuto attimi di tensione a causa dell'irruzione nella stazione ferroviaria da parte di un gruppo di uomini armati di ascia. Aggrediti turisti e pendolari presenti nella hall, alcuni dei quali feriti. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbero essere sei le persone coinvolte, uno dei quali in gravi condizioni. Non è ancora chiaro invece se il gruppo fosse composto da quatto uomini o di più, come delinato da alcuni dei testimoni presenti. Le autorità sarebbero tuttavia riuscite ad arrestare due dei malviventi, mentre altri due si sono diretti verso il centro della città per sfuggire all'inseguimento. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha forse impedito che si sfociasse in una tragedia di maggiore entità, a cui si sono aggiunti anche le forze speciali tedesche antiterrorismo. La stazione centrale è stata in seguito chiusa ed evacuata, provocando rallentamenti e cancellazioni di diverse linee ferroviarie, come riporta Il Corriere della Sera. Non sono ancora chiari i moviti del gesto, ma alcune delle testimonianze parlano di un forte stato di shock per i presenti, che alla vista del sangue, si sono sparpagliati per cercare una via di fuga.

