AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A14 (ultime notizie, oggi 10 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 MARZO 2017). INCIDENTE SULL'A14 ANCONA-PESCARA - Nella notte c'è stato un incidente segnalato dal sito di autostrade italiane come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Già nella notte è stato chiuso il tratto al km 245.5 direzione Taranto tra Ancona sud e Loreto con entrata consigliata verso Pescara a Loreto e uscita per chi viene da Ancona ad Ancona nord. Il sito istituzionale però non ci ha dato notizie utili legate ai possibili feriti o a quelle che sono state le dinamiche dell'incidente. Nonostante questo il fatto che sia stato chiuso addirittura un tratto di autostrada ci fa pensare che siano stati coinvolti diversi mezzi e che alcuni di questi non si potevano muovere autonomamente dopo l'incidente. Per questo sono intervenuti subito gli addetti all'autostrada con il loro solito tempismo e l'efficenza che li contraddistingue. Non è noto se siano arrivate anche ambulanze. Staremo a vedere se ci saranno dei problemi ancora anche durante la mattinata di oggi venerdì 10 marzo 2017.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Come ogni notte si preferisce sulle autostrade italiane lavorare di notte con i cantieri che vengono aperti tardi e chiusi nelle prime ore del mattino. Il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, ci propone come al solito un riassunto dei cantieri che abbiamo visto durante la notte. Partiamo dall'A24 Roma-L'Aquila-Teramo dove al km 4.9 direzione tangenziale est troveremo chiuso fino alle sei chiuso il tratto tra via Togliatti e via Fiorentini con consigliata verso tangenziale est l'uscita via Fiorentini e invece per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare quello di via Togliatti. Sull'A6 Torino-Savona al chilometro 109.6 direzione Torino invece vedremo chiuso il tratto allacciamento autostrada Genova-Ventimiglia e Altare. Concludiamo con l'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia con il tratto tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto.

