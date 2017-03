Estrazione Esselunga 500/ Concorso, 190 Fiat Lounge: attesa per numeri vincenti e codici Wow! (Oggi 10 marzo)

ESSELUNGA 500, ESTRAZIONE IN PALIO 190 FIAT LOUNGE: IL CONCORSO (OGGI, 10 MARZO 2017) - Il tanto atteso giorno dell'estrazione del concorso Esselunga 500 è arrivato: anche oggi, venerdì 10 marzo 2017, verranno messi in palio e assegnati 190 "piccoli" gioielli della Fiat. In programma, dunque, la sesta estrazione, per la quale concorrono i codici WOW ottenuti con le spese effettuate dal 2 marzo all'8 marzo. Per i clienti del supermercato con la S lunga continua la febbre da spesa, visto che con trenta euro di scontrino è possibile partecipare all'estrazione di una Fiat 500 Lounge. In totale il montepremi messo in palio da Esselunga per celebrare i suoi sessant'anni di vita è di oltre 27 milioni di euro per circa cinque milioni di clienti.

Ciò che sorprende è che per la prima volta nella storie delle lotterie, il privato insidia il pubblico: come riportato da La Repubblica, sono solo due i milioni in più stanziati dalla Lotteria Italia. L'azienda controllata dai Caprotti, però, ha promosso diverse campagne da dicembre a fine marzo, per cui il bottino arriva a sfiorare i 50 milioni di euro. Un contributo al montepremi arriva anche dai fornitori, per i quali è prevista una percentuale sul prodotto venduto alla cassa di circa l'1,5%. Un concorso che fa comodo a tutti... Partecipare all'estrazione di Esselunga 500 comunque è quasi "involontario", perché quella della spesa è un'abitudine normale, necessaria. L'idea di vincere una Fiat 500 può sicuramente rappresentare una motivazione ulteriore, che spinge le famiglie ad incrementare l'importo della propria spesa.

Per ogni trenta euro di spesa, dunque, viene stampato un codice sullo scontrino, da verificare il venerdì dell'estrazione: basta controllare sul sito, sull'app o direttamente al supermercato per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, che comunque vengono contattati telefonicamente, se non scoprono da soli di aver vinto. Ma anche noi vogliamo darvi una mano nella verifica, per questo abbiamo pensato di aiutarvi, fornendovi gli strumenti utili per la verifica dopo l'estrazione di Esselunga 500. Vi state già immaginando alla guida della Fiat 500? Sappiate allora che il modello messo in palio è quello a benzina 1.200 cc - 69 cv, con luci diurne a LED, kit cromo, tetto in vetro fisso, volante in pelle con comandi radio regolabile in altezza, servosterzo elettrico Dualdrive Airbag e windows bag, climatizzatore, Uconnect 5" Radio Live touchscreen, bluetooth/Usb/Aux in e Cruise Control.

