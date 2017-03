ESTRAZIONE/ Eurojackpot n 10/2017 di oggi: i numeri vincenti e il valore dei premi (10 marzo)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 10 MARZO 2017, CONCORSO N° 10/2017, NUMERI VINCENTI - Si è tenuta poco fa l'estrazione di Eurojackpot e abbiamo raccolto per voi i numeri vincenti di oggi. Sono disponibili anche i dati relativi alle vincite e ai premi, quindi possiamo partire dalla notizia più importante, seppur brutta stasera: nessuno ha indovinato la combinazione fortunata, quindi nessuno ha realizzato l'ambitissimo 5+2. La sfida europea è stata, dunque, "tappata", ma quattro vincite sono state realizzate con il 5+1, di cui tre in Germania e una in Spagna: parliamo in questo caso di un bottino da 372.000,20 euro! Le tre vincite con 5+0 valgono 175.058,90 euro: due sono state realizzate in Danimarca, una invece in Germania. L'Italia viene chiamata in causa dal 4+2 con due vincite sulle trenta realizzate: due giocate vincenti da 5.835,20 euro e tra di voi potrebbe esserci il possessore della schedina fortunata. Sono ventisette, invece, le giocate "azzurre" vincenti per il 4+1: i vincitori passeranno all'incasso di 260,40 euro. Per scoprire i numeri vincenti e verificare la vostra giocata, scorrete in fondo alla pagina.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 10 MARZO 2017, CONCORSO N° 10/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Prosegue la caccia al montepremi di Eurojackpot con l'estrazione di oggi, venerdì 10 marzo 2017: non si ferma la sfida con il resto d'Europa per vincere il jackpot milionario. Sono ben 17 i Paesi in gioco, quindi vincere oggi non vuol dire solo intascare una somma da sogno ma anche rilanciare l'Italia nel "palmares" di Eurojackpot. Il montepremi è salito a 31 milioni di euro: l'assalto a quello della settimana scorsa è fallito, quindi la speranza è che il premio più ricco, quello relativo alla categoria del 5+2, trovi finalmente un padrone. Sono tante comunque le categorie di vincita sulle quali potete mettere le mani con la vostra schedina: sono 12, dal 5+2 al 2+1. Incassare una bella somma è, dunque, possibile, anche se non doveste indovinare tutti i numeri vincenti. La strada che porta al successo può essere piena di ostacoli, ma potreste incrociare la dea bendata e in tal caso potrete prendere un percorso diverso, sicuramente in discesa. Dovrete farvi trovare pronti, così come lo sono i sogni da trasformare in realtà. Eurojackpot può cambiare davvero la vostra vita, al punto tale che progetti che non avevate nemmeno preso in considerazione potrebbero diventare alla vostra portata nel giro di una serata. Cosa c'è di più bello di sognare? Realizzare i vostri desideri! Una mano potrebbe darvela, dunque, questo gioco, che tra l'altro è semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando due euro. Se non avete modo di giocare in ricevitoria la schedina, potete farlo online e non vi dimenticate di "abbonarla", se siete interessati a farla ripetere per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi. La tensione cresce di pari passo con l'attesa, ma il momento tanto atteso dell'estrazione di oggi dei numeri vincenti di Eurojackpot si sta avvicinando. Prima di segnarli ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana... I numeri vincenti sono stati: 3-7-16-18-25, Euronumeri 2-10. Italia sfortunata nell'ultima estrazione: la vincita più alta è stata solo di 177,40 euro. L'opaca "prestazione" della scorsa settimana va subito archiviata. Pronti a migliorare l'ultimo risultato "azzurro"? Buona fortuna con l'estrazione di oggi di Eurojackpot!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N° 10 DEL 10/03/2017



I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT:

13-18-20-35-46

EURONUMERI:

7-8



(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

© Riproduzione Riservata.