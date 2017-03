INCIDENTE STRADALE / Bergamo, auto contro scooter: muore operaio 38enne (Ultime notizie oggi 10 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE BERGAMO: 38ENNE MUORE IN SCOOTER CONTRO AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto stanotte sulla Provinciale che collega Mornico a Palosco, nella Bergamasca al confine con Pontoglio. Secondo quanto riportato da BresciaToday è morto un operaio di 38 anni: la vittima si chiamava Omar Testa e lavorava alla Fratus Pavimentazioni. E' morto sul colpo nello schianto all'incrocio del semaforo: l'uomo era a bordo di uno scooter Yamaha quando è stato colpito in pieno da un'auto guidata da una donna di 38 anni di Pumenenengo. La dinamica dell'incidente stradale è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto l'uomo è caduto a terra, sbalzato dalla sella per una decina di metri. L'operaio di 38 anni era originario di Palosco ma risiedeva a Mornico e probabilmente stava tornando a casa. L'incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 21: l'uomo è morto sul colpo. Le indagini in corso serviranno a chiarire eventuali responsabilità. Per tutti gli automobilisti la raccomandazione, non solo per i percorsi sulle autostrade, è sempre quella di avere prudenza alla guida e di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle relative ai limiti di velocità e alle distanze di sicurezza.

