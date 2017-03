INGV/ Terremoto oggi e Meteo: scossa di 4.0M a Salta, in Argentina (10 marzo 2017, ora 1:35)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 4.0M A SALTA, IN ARGENTINA (10 MARZO 2017) - Le prime ore di questo venerdì, 10 marzo 2017, sono state caratterizzate da un sisma di 4.0M a Salta, in Argentina. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 24.03 e longitudine 67.33, ipocentro a 239 km di profondità. Non si evidenziano invece altri fenomeni tellurici, sia all'estero che in Italia. Nel nostro territorio si sono verificate alcune scosse di minore entità, che oscillano fra gli 1.1M rilevati alle 23:47 in provincia di Perugia, e gli 1.8M delle 00:12 nella provincia di Macerata. L'ultima scossa che rientra nel livello critico risale infatti alle 22:38, orario in cui è stata colpita la provincia di Potenza. Il fenomeno ha avuto una potenza di 2.0M, con ipocentro a 24 km di profondità. L'epicentro è stato invece localizzato dal sismografo del Centro Nazionale Terremoti a latitudine 40.52 e longitudine 15.78. Interessate Abriola, Pignola, Calvello, Sasso di Castalda, Tito, Marsico Nuovo, Anzi, Satriano di Lucania, Potenza, Brienza, Paterno, Marsicotevere, Brindisi Montagna, Laurenzana, Picerno, Trivigno e Sant'Angelo Le Fratte.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO PER LE PROSSIME 24-36 ORE AL SUD (10 MARZO 2017) - Maltempo su Molise, Puglia, Abruzzo, Campania e Basilicata, a causa di venti settentrionali di burrasca. Le previsioni meteo prevedono che il cambiamento atmosferico avverrà nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 marzo 2017, per poi protrarsi per le prossime 24-36 ore. Nel tardo pomeriggio verranno coinvolte anche Calabria e Sicilia, mentre nella giornata di domani, secondo il bollettino di Meteo Alarm, il mare potrebbe essere molto agitato su Adriatico centromeridionale, Stretto di Sicilia e Tirreno meridionale. Le coste esposte saranno inoltre interessate da mareggiate. Mare molto agitato anche sul Mar Jonio da oggi fino alle prossime 36 ore, con possibile peggioramento a grosso. Soleggiato nelle restanti regioni italiane. In Trentino Alto Adige, potrebbe infine verificarsi neve a media e alta quota nelle prime ore del mattino, fino al primo pomeriggio.

