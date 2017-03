OMICIDIO-SUICIDIO/ Incidente mortale due giorni prima della separazione: non c’è frenata

SCHIANTO PRIMA DELLA SEPARAZIONE: MORTI I DUE CONIUGI, SI INDAGA PER OMICIDIO-SUICIDIO (OGGI 9 MARZO 2017) - Uno schianto mortale quello avvenuto lungo la regionale 11 a Gambellara, nella giornata di martedì. Nell'auto erano presenti Antonio Facchin e Vanna Meggiolaro, ex coniugi di 55 e di 50 anni, gli acquirenti stanno indagando sul luogo, presumibilmente l'auto ha cambiato corsia e si è accartocciata contro un camion, ma sull'asfalto non c'è alcun segno di frenata quindi si pensa ad un omicidio-suicidio messo in atto dall’uomo alla guida dell’auto. I due infatti due giorni dopo dovevano presentarsi in tribunale per l'udienza della separazione, dopo aver passato venticinque anni insieme. Gli inquirenti pensano che l'uomo non volesse assolutamente questa soluzione e che abbia deciso di metter fine alla propria vita e a quella della moglie per evitare il divorzio. Il signor Antonio Facchin sembrava essersi rassegnato a questa idea tanto che da diversi giorni aveva cambiato anche casa in attesa dell'udienza.

