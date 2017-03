PONTE CROLLATO A14/ Ultime notizie: si indaga per omicidio colposo: i feriti potrebbero essere dimessi oggi

PONTE CROLLATO SULLA A14, A CAMERANO: SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO, I TRE OPERAI FERITI POTREBBERO ESSERE DIMESSI OGGI (10 MARZO 2017) - "Non ci abbiamo capito niente, ad un certo punto è crollato tutto". Così riferisce uno dei testimoni e operaio presente al crollo dell'A14, avvenuto ieri in zona Camerano, in provincia di Ancona. Il 47enne è stato ricoverato al pronto soccorso di Torrette, a causa di una frattura al polso, mentre il collega, di 57 anni, ha riportato un trauma cranico e contusioni multiple. Potrebbero essere già dimessi l'indomani, salvo complicazioni, mentrre il terzo operaio ferito, a sua volta di origini romene, è stato trasportato per lievi contusioni all'ospedale di Osimo. La loro versione dei fatti sarà determinante per stabilire la causa del crollo del ponte sulla A14, raccolta nell'inchiesta già aperta dalla Procura di Ancona, sotto il direttivo del procuratore Irene Bilotta. Per ora, sottolinea Il Sole 24 ore, il reato è did omicidio colposo plurimo, ma ulteriori chiarimenti saranno possibili grazie alle indagini sul posto. Secondo il Sindaco di Ancona, Roberto Ascani, la tragedia potrebbe essersi verificcata a causa dei lavori di manutenzione che si erano eseguiti appena 1 ora e mezza prima. "Evidentemente qualcosa è andato storto", riferisce a La Repubblica, "inconcepibile eseguire lavori di questa natura senza chiudere il tratto".

PONTE CROLLATO SULLA A14, A CAMERANO: LE DUE VITTIME STAVANO PER DIVENTARE DI NUOVO NONNI (10 MARZO 2017) - In queste ore, gli inquirenti stanno raccogliendo ogni tipo di informazione per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, come confermato dalla Procura, compresi anche i progetti realizzati dalla ditta appaltatrice, la Delabech. Le due vittime, Emidio Diomedi e Antonella Viviani, stavano raggiungento l'ospedale di Torrette per una visita di controllo. La donna, 54enne, aveva subito infatti di recente un intervento chirurgico. "Persone squisite", ha sottolineato Alessandro Luciani, il Sindaco di Spinetoli, "attaccate al nostro territorio". La coppia era solita partecipare in maniera attiva all'organizzazione di eventi e feste del paese, sia dal punto di vista economico che di presenza. "Stavano per diventare ancora una volta nonni", rivela commosso il Primo Cittadino. Intanto, Trenitalia sottolinea che il crollo del ponte della A14 non ha avuto ripercussioni sulla viabilità ferroviaria, visto che l'incidente si è verificato in un'area lontana dai binari.

