PREVISIONI METEO/ È arrivata la Primavera, ma attenzione al vento (oggi, 10 marzo 2017)

PREVISIONI METEO: NEVE IN TRENTINO E ATTENZIONE AL VENTO (OGGI, 10 MARZO 2017) - La Primavera sembra ormai arrivata a guardare quelle che sono le previsioni del tempo degli ultimi giorni. Nonostante l'arrivo del sole su tutto il nostro paese sicuramente c'è da fare attenzione a diverse situazioni. Infatti ci sarà ancora neve anche se con raffiche non troppo importanti sull'alto Trentino Alto Adige. La neve sarà costante per tutto il giorno di oggi, venerdì 10 marzo 2017, ma andrà calando con il passare delle ore. Un altro dei problemi di questa giornata sarà il vento che vedremo molto forte soprattutto al sud e che potrebbe rappresentare un problema anche nelle ore del pomeriggio. Il vento tirerà dal nord verso sud con i mari che si agiteranno anche verso est. Sicuramente bisognerà fare attenzione a questa situazione soprattutto per chi deciderà andare in mare. Nonostante questo la giornata di oggi sarà molto importante dal punto di vista del tempo con il sole che la farà da protagonista.

PREVISIONI METEO: SOLE TUTTO IL GIORNO, È ARRIVATA LA PRIMAVERA? (OGGI, 10 MARZO 2017) - E' finalmente arrivata la Primavera? Guardando le previsioni di oggi verrebbe da dire di sì anche se con un paio di settimane di anticipo. Già a partire dalle prime ore del mattino infatti vedremo un po' ovunque sole e temperature miti con il cielo che sarà coperto nelle prime ore della mattina solo sul versante tirrenico. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe ancora migliorare con diverse città che vedranno il termometro andare oltre i venti gradi. Le massime le vedremo a Firenze, Catania, Roma, Napoli dove appunto potremo vedere sfiorare i venti gradi. Oltre a queste città ci saranno tra i diciassette e i diciannove gradi a Torino, Milano, Genova, Bologna, Palermo, Campobasso e Perugia. Le minime invece sono segnalate nella mattinata con i tre gradi di Aosta e i quattro di Potenza. Nonostante questo non si dovrebbe vedere pioggia da nessuna parte con la sensazione che ormai i giorni peggiori dell'inverno siano terminati definitivamente alle spalle.

