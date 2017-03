PUBBLICITÀ SU WHATSAPP/ Chi ci guadagna e chi ci perde?

PUBBLICITÀ SU WHATSAPP, L'APP PIÙ USATA IN ITALIA CEDE ALLA TENTAZIONE DI NOTI BRAND - Si va verso delle novità legate a Whatsapp che potrebbe aprire la via alla pubblicità. Diversi noti brand hanno capito da tempo quanto sia alta la concentrazione di persone che utilizzano questa app per scambiare messaggi ed effettuare chiamate sfruttando la rete internet. Solo ora pare però che siano riusciti a superare l'opposizione di Whatsapp che dovrebbe aprire alla possibilità di mettere in contatto utenti e aziende. Ovviamente quest porterà al pagamento delle società all'app per usufruire di questo servizio. Visto che comunque esistono molte app simili a Whatsapp che però non hanno lo stesso successo nonostante abbiano le stesse funzioni il rischio è quello di lasciar partire diversi utenti verso queste altre app, perdendo così la possibilità di avere il pazzesco giro di traffico che c'è al momento. Proprio per questo la pubblicità sarà inserita davvero con molta cautela e in un modo che non sarà di disturbo al pubblico che vuole sicuramente continuare ad usare un programma che hanno praticamente tutti installato sul proprio smartphone o iPhone che sia.

