ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA/ Proroga scadenza: invio domande entro il 31 marzo

ROTTAMAZIONE EQUITALIA, CARTELLE ESATTORIALI: INVIO DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO (OGGI, 9 MARZO 2017) - La richiesta di rottamazione delle cartelle Equitalia potrà essere inviata dai contribuenti entro il prossimo 31 marzo. Si tratta delle cartelle esattoriale emesse dal 2000 al 2016: la definizione agevolata, cioè la rottamazione, prevede una riduzione delle somme da pagare a Equitalia. I contribuenti hanno tempo fino alla fine di questo mese per inoltrare il modulo della domanda contenente l'elenco. Chi aderirà alla rottamazione delle cartelle Equitalia pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza le sanzioni e gli interessi di mora. Per quanto riguarda le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modulo DA1 (o DA2 se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”). Equitalia fa sapere ai contribuenti che il modulo può essere compilato anche online, poi deve essere stampato e firmato e la domanda deve essere presentata: per posta elettronica alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento insieme a copia del documento di identità oppure presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione. Equitalia comunicherà entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento.

ROTTAMAZIONE EQUITALIA, CARTELLE ESATTORIALI: LE FAQ SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (OGGI, 9 MARZO 2017) - I contribuenti che vogliono inviare domanda per la rottamazione delle cartelle Equitalia possono trovare risposta a eventuali dubbi nelle faq pubblicate sul sito della società di riscossione. Nelle faq è specificato per esempio che chi ha presentato la dichiarazione e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 può farlo presentando, sempre entro il 31 marzo, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicando esclusivamente i nuovi carichi che intende definire. E' possibile poi rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata purché la rinuncia sia presentata entro il 31 marzo 2017. Anche chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali: la legge stabilisce infatti che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata. I contribuenti possono pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), mentre in caso di pagamento in un'unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017: si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia. CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTE LE FAQ

