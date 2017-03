STRAGE DI ERBA/ Olindo e Rosa: i dubbi della difesa e di Azouz Marzouk (Quarto Grado, 10 marzo 2017)

STRAGE DI ERBA, OLINDO E ROSA: LA DIFESA CHIEDE REVISIONE DEL PROCESSO (QUARTO GRADO, OGGI 10 MARZO 2017) - Si tornerà a parlare della strage di Erba nel corso del nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di approfondimento di Rete 4 in onda questa sera. Sono passati oltre 10 anni da quell'11 dicembre 2006, quando furono uccisi Raffaella Castagna, il figlioletto di appena due anni, Youssef e la madre Paola Galli, di 57 anni, oltre alla vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, riuscì a salvarsi dalla mano assassina per una malformazione congenita della carotide. I quattro cadaveri furono ritrovati in un appartamento dato alle fiamme, nel quale intervennero per primi altri due vicini rendendosi subito conto dell’orrore. Nel 2011 la Cassazione ha condannato al carcere a vita i due coniugi, Olindo Romano e Rosa Bazzi, ritenendoli i responsabili della strage di Erba. Arrestati l'8 gennaio 2007, confessarono dopo due giorni di interrogatori non prima di aver tentato di scagionarsi a vicenda per un'intera giornata. La vicenda è poi stata caratterizzata da ritrattazioni e vari colpi di scena, fino alla condanna all'ergastolo per entrambi confermata in tutti e tre i gradi di giudizio. Eppure dal giorno della strage ad oggi i dubbi su quanto accaduto restano. La difesa di Olindo e Rosa è convinta di avere per le mani informazioni tali da far riaprire il caso e chiedere la revisione del processo, ma ad avere dei dubbi è anche Azouz Marzouk, che nella strage del 2006 ha perso l'intera famiglia, a partire dal figlioletto e dalla moglie trentenne. Nelle scorse settimane, come rivela Il Giorno nella sua edizione online, Azouz ha rotto nuovamente il silenzio ed ha espresso le sue perplessità sulla vicenda e in particolare sull'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, definendoli "due disgraziati". "Speriamo che ci sia un giudice che faccia riaprire il caso", ha commentato l'uomo, che non ha mai smesso di difendere i due coniugi condannati all'ergastolo. Al momento della strage di Erba, Azouz si trovava nel suo paese di origine a Zaghouan, in Tunisia (dove vive attualmente), sebbene i primi sospetti ricaddero proprio su di lui. "C’è qualcosa che sfugge. Ho incominciato a pensarlo già nel processo di primo grado, già allora avevo dubbi", ha asserito Azouz. Per il marito di Raffaella Castagna tanti sarebbero i conti che ancora non tornano e che emergono dalle carte dell'inchiesta. "Secondo me gli assassini sono ancora fuori", ha chiosato, confermando i medesimi dubbi della difesa di Olindo e Rosa.

