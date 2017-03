Selfie davanti al treno? / Soverato, 13enne morto sui binari: versioni non coincidono, parla l’avvocato

SELFIE DAVANTI AL TRENO, SOVERATO: COS’È SUCCESSO AL 13ENNE SUI BINARI? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 MARZO 2017) - Il caso del 13enne morto sui binari a Soverato continua a far parlare per le polemiche attorno ai motivi presunti della tragedia che ha strappato la vita a Leandro Celia, salvando in extremis gli altri due amici che si sono ritirati in tempo dai binari quando è passato il treno in corsa. Si parla di selfie davanti al treno, di gioco finito male, di passeggiata per poter arrivare alla spiaggia: tante ipotesi, forse troppe in così poco tempo e una verità che al momento non viene fuori, aumentando l’ansia e il dramma della famiglia in un paese come Soverato attonito da quanto avvenuto due sere fa all’improvviso. Secondo la prima ricostruzione, qualcuno dei tre ragazzi aveva consigliato agli altri di andare a scattare le fotografie lungo quel ponte, vista la loro passione comune. E così, al momento di rincasare a piedi, hanno deciso di seguire la tratta ferroviaria tra Montepaone e Soverato e fermarsi all'altezza del ponte sul Beltrame. Tesi che però non è stata confermata dai due ragazzini; la Polfer ieri ha confermato quanto riportato dall’avvocato di uno dei due ragazzini sopravvissuti (leggi qui sotto), affermando come « due amici di Leandro Celia hanno escluso che si stessero facendo un selfie. I ragazzi stavano attraversando il ponte ferroviario pensando di percorrere la strada più diretta per arrivare nel centro di Soverato. Il cellulare della vittima è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma stando alle prime ricostruzioni non sembra che i tre stessero facendosi foto con gli smartphone», ha riportato Barbara Caccia della Polfer a Radio Rai. Resta il punto chiave, capire come e perché i tre amici si sono ritrovati sui binari in maniera così avventata, nonostante la giovane età.

SELFIE DAVANTI AL TRENO, SOVERATO: LA VERSIONE DELL’AVVOCATO CORAPI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 MARZO 2017) - Non si sarebbe trattato di un selfie estremo, ma di una semplice passeggiata finita in tragedia: il caso di Leandro Celia morto travolto da un treno e dei due amici sopravvissuti a Soverato sta facendo il giro del web oltre che delle cronache nazionali. Ieri l’avvocato di uno dei due ragazzini sopravvissuti ha smentito le prime ricostruzioni fatte dalla stampa e dagli inquirenti: «Nessun selfie estremo, lo dico nella maniera più categorica, è una falsità. Voglio smentire che si trattasse di un selfie estremo, stavano facendo una passeggiata. Sono ragazzi normalissimi, nessun disagio, la vivacità tipica dei tredicenni». L’avvocato Eliana Corapi a Rai News 24 racconta come i due ragazzi passavano da li per andare poi sulla spiaggia di Soverato: una fatalità su cui gli inquirenti indagheranno nei prossimi giorni ma che secondo l’avvocatessa non è dovuta ad un gioco finito male. “Sono vivaci, sono adolescenti ma non sono pazzi: purtroppo Leandro è morto, ma le indagini chiariranno la verità”. Secondo la Corapi, che ha parlato anche ieri in serata ai media, «hanno fatto alcune foto ma non certo sui binari e non sicuramente selfie estremi di cui si è parlato. Subito dopo l’impatto i due tredicenni sopravvissuti sono scappati per paura, rivolgendosi poi ad alcuni amici».

© Riproduzione Riservata.