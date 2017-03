TRIFONE E TERESA / Processo Giosuè Ruotolo: la parola a Roberta Bruzzone (Oggi, 10 marzo 2017)

TRIFONE E TERESA, ULTIME NOTIZIE PROCESSO: ROBERTA BRUZZONE SENTITA IN AULA (NEWS, OGGI 10 MARZO 2017) - Nuova udienza del processo in Corte d'Assise a Udine, oggi, sul duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza e che vede unico imputato l'ex militare di Somma Vesuviana, Giosuè Ruotolo. A prendere la parola nella giornata odierna, in occasione del ventesimo appuntamento in aula, è stata la criminologa Roberta Bruzzone, chiamata a testimoniare dagli avvocati di parte civile. Ne dà notizia IlFriuli.it, che rivela come l'esperta in scienze forensi abbia immediatamente escluso il movente passionale, definendo più plausibile un'offesa a Trifone. Prima di prendere la parola al cospetto della Corte, come riporta l'agenzia di stampa Ansa.it, la criminologa ha sottolineato la modalità esecutiva "estremamente feroce" del duplice delitto di Trifone e Teresa, avvenuta "approfittando di un momento di minorata difesa delle vittime" e con una particolare modalità preparatoria "che non ha lasciato nulla al caso". Uno degli aspetti che avrebbe sin da subito colpito l'attenzione della Bruzzone, sarebbe stata la presenza di "una volontà precisa, un odio insanabile, irrimediabile" da parte dell'assassino. A colpire maggiormente sarebbe stato nel dettaglio "il percorso psicologico" che gli esperti avrebbero sottolineato. Ad aprire oggi l'udienza a carico di Giosuè Ruotolo è stata proprio Roberta Bruzzone che è partita dalle sue deduzioni su quanto avvenuto nel parcheggio del palasport di Pordenone la sera del 17 marzo 2015. La criminologa ha quindi descritto il primo colpo esploso nei confronti di Trifone, "da una distanza di 10/15 cm", mentre il militare di Adelfia era in movimento, cogliendolo di sorpresa. I successivi due colpi sono stati esplosi in rapida successione. L'esperta ha quindi descritto anche le tracce ematiche rinvenute e ha dato la sua deduzione circa la natura stessa delle macchie. "L'assassino non è stato colpito dagli schizzi quando ha colpito Trifone e nemmeno quando ha allungato il braccio per colpire Teresa", ha chiarito Roberta Bruzzone. Chi ha freddato le due vittima, dunque, non sarebbe stato colpito da schizzi di sangue, se non in minima parte.

