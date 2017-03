UCCIDE IL RAPINATORE/ Casaletto Lodigiano: tenta il colpo al ristorante, poi gli spari (ultime notizie)

TENTATO FURTO IN RISTORANTE A CASALETTO LODIGIANO: UN MORTO E UN FERITO (OGGI, 10 MARZO 2017) - E' di un morto e di un ferito il bilancio di un tentato furto in un ristorante in provincia di Lodi. La tragedia è avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.30, in un bar-ristorante di Casaletto Lodigiano. Almeno tre rapinatori, secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, avrebbero cercato di entrare all’Osteria dei Amis di Gugnano, frazione di Casaletto Lodigiano. Il titolare del ristorante si sarebbe accorto dei banditi e avrebbe preso un fucile da caccia per difendersi: avrebbe quindi sparato a uno ladri, uccidendolo La dinamica di quanto accaduto è però ancora da chiarire da parte dei carabinieri di Lodi.

Il proprietario del ristoratore di chiama Mario Cattaneo e vive nell’appartamento al piano superiore del bar. E' anche un cacciatore e per questo aveva con sé una delle sue doppiette: sembra che il colpo che ha ucciso uno dei tre rapinatori sia partito proprio dalla sua arma. Il corpo del bandito morto è stato poi ritrovato, seminudo e senza documenti, nei campi vicino al cimitero, a circa 200 metri dal bar-ristorante. I carabinieri non escludono che gli altri due rapinatori fuggendo abbiano trascinato via il complice e lo abbiano abbandonato e spogliato forse per non renderlo riconoscibile. Nella colluttazione e successiva sparatoria il titolare del ristorante è rimasto ferito: è stato portato in ospedale a Lodi per curare le escoriazioni che ha riportato e poi in caserma per essere ascoltato dai carabinieri.

