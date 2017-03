USCITO DAL COMA DOPO 4 ANNI / Il miracolo di Francesco, la madre: “non speravamo tornasse a parlare”

USCITO DAL COMA DOPO 4 ANNI, IL MIRACOLO DEL RISVEGLIO DI FRANCESCO (STORIE VERE, OGGI 10 MARZO 2017) - Si è risvegliato dal coma dopo quattro anni e riesce a parlare grazie alle cure ricevute al Bonino Pulejo di Messina, centro specializzato per la riabilitazione e di cosiddetti risvegli. La storia di Francesco è stata raccontata oggi da Storie vere, il programma condotto da Eleonora Danele su Rai 1. "E' una struttura particolare dedicata alla maggiore sofferenza che ha il cervello cioè il coma - spiega il professor Bramanti in collegamento con la trasmissione -. Prendiamo in carico le persone che, superato il momento della gravità dell'intervento chirurgico, possano avere bisogno di una struttura che li accolga ma che abbia anche tecnologie di supporto". Francesco stava andando a giocare a pallone con i suoi amici ma non è mai arrivato perché ha avuto un incidente in macchina di cui però non ricorda più nulla: ha sbattuto violentemente il cranio che si è frantumato ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico per salvargli la vita. Poi però nella struttura Bonino Pulejo di Messina ha recuperato molto, tanto che ora riesce a parlare. Francesco ha rischiato di morire e invece si è salvato. "E' un miracolo - sottolinea la mamma di Francesco -: non ci credevamo che potesse tornare a parlare. E' un miracolo di qualcuno lassù e dei dottori di questa struttura". Francesco vuole continuare ora a studiare e prendere il diploma dopo l'interruzione forzata degli studi. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA STORIA DI FRANCESCO (dal minuto 28).

