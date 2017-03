Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: crollo ponte A14, due morti (10 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CROLLA CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA, DUE MORTI - Spettacolare e tragico incidente avvenuto questo pomeriggio sulla A14, dove un cavalcavia è crollato sulla carreggiata, provocando la morte di due coniugi. Il crollo è avvenuto attorno alle 13.00, dopo che il cavalcavia era stato fissato attorno alle 11.00 nella sua posizione. Sfortunatamente mentre il cavalcavia cadeva sulla sottostante autostrada transitava una coppia su una Nissan, entrambi i coniugi sono morti sul posto. Nell'incidente sono rimasti feriti anche tre operai tutti di nazionalita romena, quest'ultimi trasportati in ospedale non versano in pericolo di vita. Sull'incidente la locale procura ha aperto un inchiesta, l'ipotesi di reato è omicidio plurimo colposo, il pezzo di autostrada interessata è stata chiusa e posta sotto sequestro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SOSPETTO EPISODIO DI FEMMINICIDIO IN CALABRIA - Indagano i carabinieri di Cirò marina, sulla morte di 40 anni uccisa nella notte nel piccolo centro calabro. La donna una quarantenne della zona era appena rientrata in casa, l'appartamento è però stato messo a soqquadro, anche se da una prima ricognizione non sembrerebbero che siano stati prelevati oggetti di valore. Il cadavere della quarantenne, Antonella Lettieri, è stato rinvenuto dal fratello, preoccupato dal fatto che la congiunta non si era recata al lavoro. La Lettieri viveva sola e gli inquirenti stanno cercando di capire se la donna aveva dei legami sentimentali, con qualche spasimante residente nella zona. Delle indagini si sta occupando l'arma dei carabinieri che immediatamente ha sequestrato l'abitazione, allo scopo di effettuare i dovuti rilievi scientifici.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). APPROVATO IL REDDITO DI INCLUSIONE - Approvato con 138 voti a favore e 71 contro il reddito di inclusione, un reddito che di fatto punta a garantire una piccola somma ad almeno 400.000 persone. La legge approvata oggi è una prosecuzione della della "SIA", e punta ad elevare la somma da quattrocento a quattrocentottanta euro, euro che dovrebbero essere accreditati tramite una carta di credito prepagata. La palla passa adesso all'esecutivo che nei prossimi giorni dovrebbe emanare un decreto legge, che possa autorizzare il piccolo aiuto economico in tempi brevi. Soddisfazione è stata espressa dal premier Paolo Gentiloni, che ha assicurato che farà di tutto per recepire in fretta le risorse economiche che abbisognano.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ECCO COME MARRA DISTRIBUIVA GLI INCARICHI IN CAMPIDOGLIO - Emerge in tutta la sua esplosivita la situazione che nei mesi scorsi si viveva all'interno del comune di Roma, un comune di fatto governato da una pletora di personaggi a dir poco "non raccomandabile". Al centro di tutto vi era Raffaele Marra, vera eminenza oscura capace di inviare al primo cittadino raccomandazioni relativamente agli incarichi da distribuire, e soprattutto alle retribuzioni da garantire. Marra che per il momento si trova a Regina Coeli non fa mistero del suo ruolo, anzi dinanzi agli inquirenti sottolinea come nel passato più volte aveva chiesto alla Raggi di essere trasferito, richieste mai soddisfatte dal primo cittadino, che in lui vedeva un vero e proprio uomo di fiducia. Gli avvocati di Marra sottolineano come il loro assistito sia totalmente estraneo alle vicende addebitatigli, e che per questo non ha voluto minimamente preso in considerazione la presentazione di un eventuale istanza di scarcerazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). F1, RECORD FERRARI NEI TEST PRE MONDIALE - Continua il momento d'oro della Ferrari, che oggi sul circuito spagnolo di Montmalo' ha messo a segno, con Sebastian Vettel, il record della pista. Il tedesco con la sua nuova macchina ha messo a segno un giro veloce sotto il minuto e venti secondi, cosa che riveste ancora più importanza stante l'uso delle gomme da gara e non da qualifica. Estrema soddisfazione alla fine dei test per la prima guida della rossa di Maranello, che con i giornalisti ha voluto comunque sottolineare che la macchina da battere rimane sempre la Mercedes. Vettel ha voluto porre l'accento sul l'estrema guidabilita' della sua vettura, vettura che quest'anno garantisce una maggiore potenza in rettilineo e una stabilità massima durante l'inserimento in curva. Oggi è l'ultimo giorno dei test, in preparazione dell'inizio del mondiale, che inizierà il prossimo 26 marzo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). JUVENTUS-MILAN, STASERA IL BIG MATCH DI SERIE A - Quasi tutti abili e arruolati in entrambe le squadre, in preparazione della sfida Juventus-Milan che potrebbe di fatto diventare lo snodo del campionato di quest'anno. I due allenatori Allegri e Montella hanno quasi tutti i giocatori a disposizione ad esclusione rispettivamente di Chiellini e Suso. Sotto il piano delle formazioni scontata la trazione anteriore con la contestuale presenza di Higuain è Dybala, e la presenza di Mandzukic giocatore al quale Allegri non è intenzionato a rinunciare. Tra i milanisti da valutare le condizioni di Locatelli, con il ragazzo che oggi ha avuto un arrivo febbrile, ma che dovrebbe essere regolarmente in campo stasera.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MORATTI SI SCHIERA CON PIOLI - Importante affermazione fatta oggi da Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter e vero uomo ombra del mercato nerazzurro. Il figli o del presidente storico della squadra meneghina ha di fatto incoronato l'attuale allenatore Pioli affermando che nell'ultimo periodo ha effettuato un ottimo lavoro. Le affermazioni non fanno altro che allontanare le sirene di Mancini e Simeone, tecnici accostati spesso alla squadra meneghina. Importante anche L'affermazione di Moratti che crede al terzo posto alla fine del campionato, cosa legittimata dall'ottima striscia positiva di Icardi e compagni.

