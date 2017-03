VERONICA PANARELLO/ Il marito chiede il divorzio: la reazione della donna (Quarto Grado, 10 marzo)

VERONICA PANARELLO, ULTIME NOTIZIE: IL MARITO DAVIDE STIVAL CHIEDE IL DIVORZIO, QUAL È STATA LA SUA REAZIONE? (NEWS OGGI, 10 MARZO 2017) - Si tornerà a parlare di Veronica Panarello nella nuova puntata di stasera all'insegna del programma Quarto Grado, in onda su Rete 4. La giovane mamma di Santa Croce Camerina (Ragusa), è stata condannata a 30 anni in primo grado con rito abbreviato per l'omicidio del figlio primogenito, Lorys Stival, di appena 8 anni. Un delitto atroce, quello che si consumò la mattina del 29 novembre di tre anni fa, attorno al quale la donna ha sempre respinto le sue responsabilità tirando in ballo - nella sua ultima e forse definitiva versione - anche il suocero Andrea Stival. A detta di Veronica, infatti, con il nonno paterno avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale poi scoperta dal piccolo Lorys, ucciso dall'uomo dopo la minaccia del bimbo di raccontare tutto al padre Davide Stival. Quest'ultimo, protagonista di un'intensa intervista alla medesima trasmissione, la scorsa settimana ha confermato ciò che era già da tempo nell'aria, ovvero l'intenzione di separarsi dalla donna. "Abbiamo inviato le pratiche da poco, quindi siamo in fase di divorzio", aveva asserito ai microfoni di Quarto Grado. Quale sarebbe stata la reazione della madre del piccolo Lorys? Lo scopriremo questa sera grazie alle parole del suo stesso legale, l’avvocato Francesco Villardita. Di sicuro conosciamo già quella del marito Davide che alla trasmissione Mediaset aveva commentato in merito alla reazione dell'ormai ex moglie da lui ipotizzata: "Non so come l'abbia presa. Non mi interessa. Deve essere fatto, punto e basta". Irremovibile la posizione dell'uomo, privato del suo primo figlio al quale era legatissimo. Davide Stival, infatti, non solo avrebbe smesso da tempo di rispondere alle numerose lettere di Veronica Panarello, ma non avrebbe alcuna intenzione di andarla a trovare in carcere per un ipotetico chiarimento: "Non voglio più sapere nulla di lei… è tutto chiuso", ha commentato. Il silenzio del padre ha sempre destato qualche domanda, ma oggi Davide Stival risponde di aver sempre preferito restare nell'ombra per rispetto nei confronti del figlio Lorys, al quale è stata privata la possibilità di crescere, di vivere e di crearsi una famiglia. Questa è solo una delle tante cose che provoca in lui un estremo dolore. "L’altra cosa che mi ha fatto male è stata venire a sapere che è stata la persona che doveva amare infinitamente il proprio figlio", ha aggiunto. Tornando alla decisione di procedere con il divorzio, questa era già emersa nei mesi scorsi ma si sarebbe concretizzata solo di recente. Davide, tuttavia, ha ribadito di non aver abbandonato sua moglie sin da subito. I primi sospetti sulla sua colpevolezza in riferimento all'uccisione del figlio Lorys Stival, tuttavia, sarebbero iniziati a giungere dall'8 dicembre, giorno del suo fermo. A convincerlo sempre di più, fino a sostenere la verità emersa dal lavoro degli inquirenti, sarebbero poi state le numerose bugie della donna, sebbene Veronica Panarello abbia sempre ribadito la sua estraneità rispetto al delitto del figlio, confermando però l'occultamento del cadavere.

