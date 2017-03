AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: A11, trasporto eccezionale (ultime notizie, oggi 11 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 MARZO 2017). TRAFFICO RALLENATO SULL'A11 FIRENZE-PISA NORD PER TRASPORTO ECCEZIONALE - Tra le situazioni particolari gestite nella notte sulle autostrade italiane ne troviamo una particolare segnalate dal sito istituzionale Autostrade.it. Infatti poco dopo la mezzanotte è arrivato l'avviso di traffico rallenato sull'A11 Firenze-Pisa nord al chilometro 66 direzione Firenze tra Pisa nord e Lucca. Il tutto perchè c'è stato un trasporto eccezionale. Non è stato svelato dal sito in questione quale fosse il trasporto in questione, ma di sicuro la situazione delicata ha indicato il massimo della cautela e la probabile presenza di un mezzo pesante che proseguiva a velocità non troppo sostenuta ha obbligato il traffico a non creare problemi e le altre autovetture quindi ad abbassare la loro velocità. Staremo a vedere se ci saranno dei problemi legati a questa situazione nella mattinata di oggi, anche se non dovrebbero esserci problemi di sorta. Nonostante questo è sempre consigliabile, soprattutto per chi si muoverà sull'A11 durante le prime ore della mattina, di controllare il sito Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Come ogni giorno anche stanotte c'è stata la volontà di effetuare i lavori sulle autostrade italiane nella notte per evitare quindi di dare troppo fastidio alla viabilità. La situazione è stata analizzata con la massima precisione dal sito istituzionale delle autostrade italiane Autostrade.it. Si parte dall'A4 Torino-Brescia dove al chilometro 129.8 direzione Trieste è stato segnalato traffico congestionato tra Nodo di Pero e Cormano. La situazione più delicata però l'abbiamo vista sull'A8 Milano-Varese. Su questo tratto autostradale abbiamo visto due tratti con code importanti. Al chilometro 6.7 direzione Milano tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Svincolo Lainate-Arese e al chilometro 12 direzione Milano tra Castellanza e Origgio ovest. Staremo a vedere se le situazioni legate ai lavori in corso saranno sistemate nelle prime ore del mattino e se quindi ci saranno dei disagi per chi si muoverà in autostrada.

© Riproduzione Riservata.