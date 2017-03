Clochard bruciato vivo/ Video, Marcello Cimino aveva moglie e due figlie: la sorella, "senzatetto per scelta"

CLOCHARD BRUCIATO VIVO A PALERMO, MARCELLO CIMINO: VIDEO, LE PAROLE DELLA SORELLA (11 MARZO) - "Ma che è uomo è uno che brucia viva un’altra persona?" Se lo chiede, tra le lacrime, Patrizia Cimino, sorella di Marcello, clochard bruciato vivo a Palermo questa notte. Il 45enne, trovato carbonizzato nelle vicinanze della struttura d'accoglienza Missione San Francesco era senzatetto per scelta. Lo ha confermato all'Adnkronos proprio la sorella:"Mio fratello aveva una casa in cui abitare, ma da qualche tempo aveva deciso di dormire qui, alla missione dei Cappuccini. E’ stata una sua scelta". La donna poi aggiunge:"Mio fratello non aveva mai fatto del male a nessuno. Aveva deciso di venire qui dopo la separazione. Non capisco tutta questa ferocia". A confermare che si trattasse di una persona dall'indole gentile è stato Mimmo Scafidi, responsabile della Missione San Francesco dei frati minori Cappuccini di Palermo:"Lo conoscevo di vista, ma mi aveva colpito per la sua gentilezza. Era una persona cortese, disponibile, sempre pronta ad aiutare i volontari e a dare una mano quando occorreva. Non ho mai visto in lui segni di atteggiamenti violenti".

CLOCHARD BRUCIATO VIVO A PALERMO, MARCELLO CIMINO: VIDEO, LE IMMAGINI DEL KILLER MENTRE GLI DÀ FUOCO (11 MARZO) - Adesso ci sono anche le immagini, un video choc mostrato in esclusiva da La Repubblica a confermare che Marcello Cimino, il clochard bruciato vivo a Palermo, è stato ucciso. Nel video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza si vede un uomo avvicinarsi di soppiatto al portico di via Cipressi sotto il quale il senzatetto sta dormendo. Bastano poche frazioni di secondi per consentire al killer di gettare una pesante secchiata di liquido infiammabile sul volto e sul corpo del clochard, ridestatosi bruscamente ma incapace di reagire. L'assassino, infatti, non dà tempo all'uomo di tentare una reazione: in un attimo è su di lui e con un fiammifero gli dà fuoco. La fiammata che ne deriva è impressionante: così potente da offuscare per un attimo la visuale dell'impianto di sorveglianza, che fa in tempo a registrare la fuga del killer, anche lui alle prese con qualche fiamma, forse sorpreso dalla potenza dello scoppio. Toccherà agli investigatori, che nelle ultime ore stanno mettendo sotto torchio una famiglia di fruttivendoli della zona, testimone del diverbio che ha coinvolto il senzatetto in giornata, assicurare alla giustizia il colpevole dell'omicidio del clochard di Palermo. Clicca qui per il video dell'omicidio (immagini forti).

CLOCHARD BRUCIATO VIVO A PALERMO, MARCELLO CIMINO: SI INDAGA PER OMICIDIO (11 MARZO) -Un clochard è stato bruciato vivo oggi a Palermo. Come riportato dall'Ansa, il senzatetto Marcello Cimino, 45 anni, è stato ritrovato morto dai vigili del fuoco all'interno di una struttura di accoglienza, nel cui porticato l'uomo trascorreva la notte. Attorno alla mezzanotte era stato infatti segnalato un incendio dai vicini della missione San Francesco, messi in allarme dalle grida disperate dell'uomo, ritrovato carbonizzato dai pompieri. La prima ipotesi degli agenti di Polizia, coordinate dal Pm Maria Forti che ha disposto l'autopsia, è quella dell'omicidio. In queste ore gli investigatori stanno sottoponendo ad interrogatorio anche alcune persone con le quali ieri pomeriggio il clochard avrebbe avuto un litigio. In ogni caso i vigili del fuoco, fin dall'inizio non hanno nutrito alcun dubbio sul fatto che l'incendio sia di origine dolosa dal momento che sul luogo della tragedia sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.

