Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 11 marzo: i numeri vincenti! (conc.30/2017, sabato)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 11 marzo 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 30esima attesa puntata di fine settimana e metà marzo 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Veniamo dalla recente e ultima estrazione con vincita clamorosa a Mestrino, il 6 di nuovo uscito nel giro di non moltissimi mesi di distanza. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a subito a fare cappotto, sfidando scaramanzie e tradizioni che non vogliono premi troppo ravvicinati. Insomma, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia sempre incagliate nell’emergenza sismica, eccoci qui per un nuovo concorso, the show must go on… Il trentesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 30/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare ai simpatici vincitori dell’ultimo concorso. Due vincite da oltre 21mila euro nell'ultimo concorso del 10eLotto: si festeggia a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Sul podio delle vincite anche quella da quasi 16mila euro centrata a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, con una giocata da 6 euro su 6 numeri di un'estrazione frequente. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati ma anche difficili situazioni campo economico e sul mercato del lavoro, che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 30esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 143 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 112 e 108 tornate, a Torino invece l’13 non si vede da ben 96 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): IL GIOCO È PROPRIO SUPER! - I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? Si riparte da 16.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco, nonostante solo pochi giorni fa la grande vittoria del 6 a Mestrino ha “rubato” il jackpot dei record… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte spettacolare delle vincite record.. Vola oltre i 110 milioni di euro la raccolta per il mese di febbraio 2017 di SuperEnalotto e SuperStar: un risultato ottenuto anche grazie al Jackpot da 93,7 milioni di euro centrato sabato scorso a Mestrino, in provincia di Padova. Una vincita che si piazza al settimo posto nella storia del concorso. Nel frattempo da inizio anno non sono mancate anche altre vincite di rilievo: solo con i premi di seconda categoria più importanti ai giocatori nel 2017 sono tornati in vincita altri 2,6 milioni di euro. Jackpot a parte, il colpo più ricco è stato un doppio 5 Stella da 596mila euro centrato lo scorso 19 gennaio grazie una giocata sulla Bacheca dei sistemi della Sisal. Ora la caccia al nuovo jackpot riparte…

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad 5 mesi dalla grande vincita in Calabria e a pochi giorni dallo spettacolo di Mestrino: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 16,9 milioni di euro. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): LE VINCITE - L'ultima estrazione di Lotto e 10eLotto si è rivelata particolarmente generosa: due vincite da oltre 21mila euro, ad esempio, sono state realizzate con l'ultimo concorso a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Si festeggia anche a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove con una giocata da sei euro sono stati vinti quasi 16mila euro. La vincita più alta dell'ultimo concorso del Lotto è quella che è stata centrata in provincia di Bologna, più precisamente a Zola Predosa, dove una giocata complessiva da tre euro sui numeri 8-19-27-90 sulla ruota di Firenze ha permesso al fortunato giocatore Sisal di centrare quattro terni e una quaterna per un bottino da ben 129mila euro. Questa vincita è di conseguenza salita al nono posto nella top ten del 2017. Non se la passano male neppure a Montelepre, in provincia di Palermo, dove sono stati vinti 62,5 mila euro, e a Lodi, dove è stata realizzata una vincita da 47,5 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): LA SMORFIA - Per tentare la sorte e vincere a Lotto, 10eLotto e Superenalotto si studiano estrazioni, si sfogliano le statistiche... ma si può ricorrere anche alla smorfia! Le idee non ci mancano, soprattutto quando si tratta di proporre quella che potrebbe essere una combinazione fortunata. Concentriamoci allora su un'usanza rilassante e benefica, perché potrebbe rivelarsi fruttuosa anche a livello economico: il tè è, infatti, ricco di proprietà, quindi non è solo piacevole da gustare, ma può rivelarsi anche un ottimo trattamento di bellezza. La bevanda più antica della storia può aiutarci non solo a ridurre del 6% le malattie cardiovascolari, a combattere le imperfezioni della pelle e a tonificarla, ma anche a far crescere i nostri risparmi. Che cosa ci dice la smorfia a tal proposito? Il 54 corrisponde all'azione di bere il tè, il 43 invece indica una bevanda sana, il 66 la bellezza, ma visto che si tratta anche di un trattamento di bellezza, possiamo segnare anche il 56; per il sapore gustoso, invece, 89.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Quando si avvicina il momento dell'estrazione del Lotto e del Superenalotto è facile lasciarsi andare con i pensieri sul jackpot. Come lo spendo? È questa la domanda più frequente tra i giocatori Sisal, del resto sono tanti i progetti, i sogni e soprattutto le spese. Potreste pensare innanzitutto ad un regalo, magari per i vostri figli: c'è, ad esempio, la Nintendo Switch, che tra l'altro tra poco potrebbe "ospitare" Netflix, Hulu e Amazon nella sua nuova console. Un nuovo approccio da parte della società giapponese, criticata in passato per la mancanza di un sistema di intrattenimento, a prescindere dal gaming puro. Questa notizia è stata ben accolta in Italia, dove sono cresciute a dismisura le vendite della nuova console. L'allargamento dei titoli e dei servizi a disposizione si avvicina, ma il nostro auspicio è che arrivi prima la dea bendata. Per questo non possiamo fare altro che aspettare i numeri vincenti di oggi.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 MARZO 2017): LE QUOTE - Cresce il jackpot del Superenalotto, che torna oggi con un'attesissima estrazione: in palio ci sono 16,9 milioni di euro, che aspettano di conoscere il loro fortunato vincitore. Non è facile mettere le mani sul ricco montepremi, ma i giocatori Sisal sanno bene che le probabilità di vincita sono interessanti al pari delle quote. Lo sanno in particolare modo i vincitori dell'ultima estrazione, che si sono "consolati" con i premi minori. Nessuno ha indovinato la combinazione fortunata, né è stato realizzato il 5+1, ma sono stati quattro i vincitori che hanno azzeccato il 5: ognuno di loro ha riscosso 41.363,36 euro. Le quote sono crollate per il 4: € 372,16 euro sono stati vinti con 449 giocate fortunate. Proseguiamo con il 3: le vincite sono state 20169 da 25,08 euro ciascuna. E, infine, chiudiamo con il 2, conquistato da ben 308323 schedine: ciascuna vale 5,11 euro. Con tutti questi numeri interessanti è cresciuta la fame di vittoria, vero?

I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI SARANNO PUBBLICATI APPENA DISPONIBILI (dalle 20:20)

