INCIDENTE STRADALE / Catanzaro: precipita con auto in fiume, morta 49enne (Ultime notizie oggi, 11 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE CATANZARO: DONNA MUORE PRECIPITANDO CON L'AUTO NEL FIUME (ULTIME NOTIZIE OGGI 11 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina in provincia di Catanzaro: una donna, come riporta Fanpage.it, è morta dopo essere precipitata con la sua auto in un fiume. L'incidente stradale è avvenuto in corrispondenza del bivio di Maida della strada statale 280 che collega Lamezia Terme a Catanzaro. La vittima si chiamava Maria Rosarò, aveva 49 anni ed era originaria di Girifalco, in provincia di Catanzaro. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incidente e per stabilire l'esatta dinamica: secondo una prima ricostruzione la donna è precipitata con l’auto nel fiume Amato ed è morta perché rimasta intrappolata nella vettura. La donna è precipitata nel fiume mentre stava attraversando un ponte e aver sfondato il muro che delimita la carreggiata. La macchina si è rovesciata e la donna è rimasta intrappolata dentro senza poter uscire. Alcuni passanti hanno cercato di raggiungere la donna per salvarla ma non sono riusciti. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, i sanitari del 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Sono stati i vigili, con una autogru a recuperare il corpo della donna. Proprio ieri, secondo quanto riportato dalle testate locali la donna aveva festeggiato il suo compleanno: oggi stava andando a lavoro quando è accaduto l'incidente.

