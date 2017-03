INGV/ Terremoto oggi e Meteo: Abruzzo, scossa M 2.3 a L'Aquila (11 marzo 2017, ore 1:30)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.3 A L'AQUILA (11 MARZO 2017) - Anche oggi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) segnala nuove scosse di terremoto: dopo la mezzanotte ne ha registrata una in provincia dell'Aquila. Avvenuto alle 00:28, il sisma è stato di magnitudo M 2.3 sulla Scala Richter. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.24, longitudine 13.57 e ad una profondità di 14 chilometri. Sono molti i Comuni individuati entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto in questione: si tratta di Fagnano Alto, Fontecchio, Villa Sant'Angelo, San Demetrio ne' Vestini, Prata d'Ansidonia, Rocca di Mezzo, Sant'Eusanio Forconese, Rocca di Cambio, Tione degli Abruzzi, Fossa, San Pio delle Camere, Caporciano, Poggio Picenze, Ocre, Barisciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Ovindoli, Navelli, Secinaro, Calascio, Acciano, Capestrano, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Celano, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Aielli, L'Aquila, Castelvecchio Subequo, Ofena, Castel del Monte Lucoli.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: WEEKEND DI SOLE (11 MARZO 2017) -Clima piacevole questo weekend: l'alta pressione proteggerà l'Italia dalle piogge, ma soffieranno venti settentrionali, moderati o forti al Sud. Le previsioni meteo indicano bel tempo prevalente con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ma - stando a quanto riportato da IlMeteo.it - venti forti soffieranno al Sud, mentre al Centro-Nord saranno deboli o moderati. Agitato o molto agitato il Mar Ionio, mentre gli altri mari saranno mossi. Le temperature diminuiranno di qualche grado sui versanti adriatici e del basso Tirreno, lieve diminuzione è prevista anche sul resto d'Italia. Domani, invece, le nuvole copriranno i cieli del Nord Italia, ma senza provocare conseguenze. Altrove, invece, il cielo sarà poco nuvoloso Piogge, invece, da domani pomeriggio sulla zona centro-settentrionale della Sardegna. I venti si attenueranno e di conseguenza si placherà anche il moto ondoso dei mari.

