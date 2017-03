PREVISIONI METEO / Salgono le temperature, è arrivata la Primavera (oggi, 11 marzo 2017)

PREVISIONI METEO: CONTINUANO A SALIRE LE TEMPERATURE (OGGI, 11 MARZO 2017) - Continuano a salire le temperature anche nella giornata di oggi sabato 11 marzo 2017 con ormai l'arrivo della Primavera che è alle porte per quanto riguarda il calendario ma arrivata come dato di fatto. Durante la mattina ci saranno ancora temperature sotto lo zero con le minime che vedremo ad Aosta con meno due gradi. Nel pomeriggio ovviamente si alzeranno tutti i termometri con le massime di diciotto gradi su Catania e i diciassette di Bolzano. Ci saranno alcune situazioni legate al vento che tirerà da nord est verso sud ovest durante tutta la giornata, ma che non dovrebbero comunque creare preoccupazioni. Per quanto riguarda domani, domenica, il cielo continuerà ad essere caldo anche se ci sarà qualche nuvola in più soprattutto durante la mattina quando vedremo il cielo scurirsi su tutto il versante tirrenico. Nonostante questo nemmeno domani dovrebbero esserci significative precipitazioni.

PREVISIONI METEO: È ARRIVATA LA PRIMAVERA (OGGI, 11 MARZO 2017) - E' arrivata la Primavera con dieci giorni di anticipo su quelle che sono le tabelle stagionali che ci indicano come il giorno prefissato per il passaggio dal freddo alla stagione più bella e mite dell'anno sia il ventuno prossimo. Oggi sabato 11 marzo 2017 il tempo continuerà ad essere molto interessante in vista di un'altra settimana che passeremo sicuramente con poche nuvole e tanto sole a riscaldare settimane su settimane di pioggia e maltempo. Andando a vedere però nel particolare se proprio ci saranno delle nubi le possiamo rintracciare tutte sull'entroterra tra Puglia e Calabria oltre che sull'entroterra abruzzese al confine con il Lazio. Le uniche leggere precipitazioni le potremo vedere nel tardo pomeriggio sul versante orientale della Sicilia, si parla di piccoli eventi però e poco significativi con schiarite già nella notte. Staremo a vedere poi come saranno le ore più calde.

