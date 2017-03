VASECTOMIA TRA AMICI/ Tre coppie scelgono di non avere più figli e si operano lo stesso giorno

VASECTOMIA TRA AMICI, TRE COPPIE DECIDONO DI NON VOLER AVERE PIÙ FIGLI E ORGANIZZANO L’INTERVENTO LO STESSO GIORNO - Lisa e Paul Diaz, Sabrina e Basilio Santangelo, Vanessa e John Lambrechts sono tre coppie di amici che vivono a Los Angeles. Vanno in vacanza insieme, guardano i loro figli giocare insieme e ora i tre mariti hanno anche fatto la vasectomia insieme. Nello stesso giorno i tre uomini si sono sottoposti all’intervento visto che né loro né le loro mogli avevano più intenzione di “allargare la famiglia”. La cosa è nata molto spontaneamente e dopo aver scoperto di essere tutti interessanti alla stessa procedura hanno deciso di tenersi aggiornati tramite un gruppo whatsapp per organizzare ora e luogo. In un’intervista a BuzzFeed Health, Lisa Diaz ha spiegato: “Mio marito e io abbiamo deciso che eravamo felici della nostra famiglia così com’era e abbiamo iniziato a parlare della possibilità di ‘chiudere bottega’ e di dire addio ai pannolini per andare avanti con le nostre vite. Io non avevo intenzione di ricominciare a prendere la pillola o di farmi chiudere le tube, mentre mio marito ha ha iniziato a considerare l’opzione vasectomia”. Sabrina racconta invece che è stata un’idea sua: “Ci ho pensato io all’inizio, Abbiamo sempre saputo che voleva solo due bambini. Abbiamo avuto la benedizione di avere due maschietti sanissimi quindi era il momento perfetto”. Per i Lambrechts è stato invece JoHn a parlare: “Vanessa e io abbiamo ci siamo confrontati sul fatto che non volevamo altri bambino. Perché rischiare? Avevo sentito che l’operazione chirurgica aveva prevedeva un ricovero molto breve e lei aveva già dovuto fare l’esperienza del parto, per cui ho voluto dare il mio contributo”.

