13ENNE TETRAPELGICO ESCLUSO DALLA GITA/ Solo colpa della carrozzella ingombrante?

TETRAPELGICO 13ENNE ESCLUSO DALLA GITA: NIENTE VISITA COL RESTO DELLA CLASSE, PER LA PRESIDE È “INGESTIBILE” - Cristian, un ragazzino di 13 anni tetraplegico è stato escluso da una gita scolastica organizzata per la sua classe dalla scuola media Orceoli di Forlì per decisione della dirigente scolastica, secondo cui la presenza del ragazzo disabile durante la gita sarebbe stata difficile da gestire. Colpa della "carrozzella tropo ingombrante”, come si legge su TGgcom24. La madre del 13enne ha protestato, affermando di essere addolorata per l’insensibilità dell’istituto e definendo la decisione della preside una vera e propria discriminazione. Il prossimo 22 marzo Cristian sarà quindi costretto a restare in classe con l’insegnante di sostegno mentre i compagni visiteranno la mostra sull’art deco proposta dal museo San Domenico della città romagnola, dove si possono ammirare opere del ‘900.

TETRAPELGICO 13ENNE ESCLUSO DALLA GITA: NIENTE VISITA COL RESTO DELLA CLASSE, LE PAROLE DELLA MADRE - Dopo aver scoperto che suo figlio Cristian non avrebbe potuto andare in gita con tutta la classe perché tetraplegico, la mamma del 13enne si è sfogata così sulle pagine de Il Giorno nell’intervista realizzata da Sofia Nardi: “Cristian è gravemente disabile, non può esprimere le sue emozioni, ma questo non significa che queste emozioni non le provi. La scuola dopo averlo escluso dalla gita non si è preoccupata nemmeno di avvertire la famiglia. Una mancanza di riguardo che ha accresciuto il dolore. Tra l’altro il museo, come vuole la legge, non ha barriere architettoniche e ospita regolarmente visitatori in carrozzina”. Tetraplegico dalla nascita, Cristian non può camminare e parlare, mentre per deglutire e nutrirsi ha bisogno di una sonda gastrica. Nonostante questo è “curioso e ama uscire di casa per stare con i compagni e vedere il mondo”, come raccontato dalla madre.

© Riproduzione Riservata.