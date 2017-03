15ENNE SI IMPICCA DOPO LITE COL PADRE/ "L'ho sgridato perché usava troppo il telefonino"

15ENNE SI IMPICCA DOPO LITE COL PADRE. PADOVA, IL GENITORE: "L'HO SGRIDATO PERCHÉ USAVA TROPPO IL TELEFONINO" - Un ragazzino di 15 anni si è suicidato dopo un rimprovero del padre: la tragedia è avvenuta venerdì in provincia di Padova. Daniele Sottana si è allontanato da casa dopo un banale litigio con il papà, perché non aveva fatto i compiti e continuava a giocare con il cellulare, e non ci è più tornato. Il padre, preoccupato perché non lo vedeva rientrare, ha cominciato a cercarlo, ma è stata la madre a trovarlo impiccato ad un albero in un terreno di proprietà della famiglia. Inutili i tentativi di rianimarlo: Daniele non respirava più. Tra le lacrime il padre, Lino Sottana, titolare di un'officina meccanica, si sfoga al Gazzettino dopo il dramma che si è consumato in poche ore: «Non riusciamo a capire quello che è successo, in famiglia non c'era nessun problema. Con gli adolescenti è sempre più difficile comunicare, forse lo abbiamo stressato un po' con la scuola, ma nulla di particolare». Daniele non ha lasciato alcun biglietto alla sua famiglia, ora il suo diario e il cellulare sono al vaglio dei carabinieri. Alla famiglia del 15enne resta un dolore insopportabile, l'incredulità e il senso di impotenza per una tragedia impossibile da accettare: «Una normale sfuriata, niente di più. Niente che facesse pensare ad una tragedia. Forse si è arrabbiato più del solito, ma nemmeno questo basta a spiegare» conclude il papà di Daniele. Non si danno pace neppure gli amici e gli insegnanti di Daniele, che frequentava l'indirizzo di Meccatronica al Newton di Camposampiero. Nessuno riesce a comprendere il motivo del gesto estremo. Sconforto anche nell'Ambrosiana Trebaseleghe, di cui era portiere.

