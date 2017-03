6 FIGLI IN 18 ANNI/ Così un papà marocchino evitava il rimpatrio dopo la condanna per spaccio

SEI FIGLI IN DICIOTTO ANNI: UN PAPA' MAROCCHINO EVITA IL RIMPATRIO DOPO ESSER STATO ACCUSATO PER SPACCIO (OGGI 12 MARZO 2017) - Partorire in Italia potrebbe essere una vera e propria garanzia, più del diritto di asilo e del permesso di soggiorno. E' quanto successo a Treviso, la storia di un papà marocchino, etichettato come il più prolifico nella sua terra. L'uomo per evitare il rimpatrio ha fatto sei figli, arrivato inizialmente in Italia con un permesso di lavoro illimitato ed ha deciso di sposarsi, poi la perdita del lavoro e la decisione nel 2003 di cominciare a spacciare. Questo cinquantenne viene beccato ed arrestato perdendo così il permesso di soggiorno, quindi in base alla legge doveva tornare nel suo paese d'origine. Da qui l'idea di cominciare a procreare, ben sei figli, di cui il più grande diciottenne (nato prima che perdesse il lavoro) e l'ultimo di appena un mese. L'assistenza a moglie e figli bloccherebbe quindi l'iter dell'espulsione ed ora i bambini hanno tutti i diritti di assistenza medica, con grande protesta da parte del governatore del Veneto, Zaia, per il problema dell'immigrazione.

© Riproduzione Riservata.