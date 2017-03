ANNEGATO NEL TOMBINO / Luca Adami, il ricordo del prete educatore: “era un esempio per gli amici”

ANNEGATO NEL TOMBINO, LUCA ADAMI: IL PRETE EDUCATORE, “ERA UN ESEMPIO PER GLI ALTRI“ (OGGI 12 MARZO 2017) - Un giovane appassionato di fede e politica, un giovane amico ed esempio per gli altri: la storia di Luca Adami annegato nel tombino nell’assurdo tentativo di recuperare le chiavi cadute nella notte tra venerdì e sabato, prende i contorni di una tragedia, tanto casuale quanto evitabile che sta facendo piangere una comunità intera, quella di Abbiategrasso alle porte di Milano. Sul Corriere della Sera oggi si legge il ricordo affettuoso di Don Flavio Pace, parroco di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso nel periodo dell’oratorio di Luca. Oggi vive in Vaticano ma è ancora molto legato ai quei ragazzi: «Ho ricevuto una telefonata dopo la messa delle sette. Sono rimasto sconvolto. Luca faceva parte di un gruppo giovani del 1996 che negli anni è rimasto molto unito. Dopo l’esperienza in oratorio, alcuni compagni hanno mantenuto l’impegno nel sociale. E Luca era uno di quelli. Timido da ragazzino, è fiorito negli anni dell’adolescenza». Per il coadiutore il ricordo di Luca Adamo è vivissimo e speranzoso: «È riuscito ad aprirsi alla vita e a darle senso impegnandosi per gli altri e per la sua comunità. Quando si è candidato alla Consulta mi sono complimentato con lui — conclude —, era un esempio per tutti gli altri. E la sua eredità deve essere portata avanti».

ANNEGATO NEL TOMBINO, LUCA ADAMI: MISTERO SULLE CAUSE DELLA MORTE (OGGI 12 MARZO 2017) - La comunità di Abbiategrasso piange quel giovanissimo compaesano morto in una maniera assurda, annegando nel tombino sotto casa sua per recupero le proprie chiavi cadute là sotto: sfila la grata e si sporge con le braccia e la testa nel pozzetto nel tentativo di recuperarle. Il cunicolo è profondo un metro e mezzo e l’acqua lo riempie per almeno trenta centimetri, riportano i soccorritori. Eppure ancora non si riesce a capire di cosa realmente è stato preso vittima poco prima di morire annegato. Potrebbe essere morto dopo avere perso i sensi a causa dei miasmi provenienti dalle fogne e dalla posizione a testa in giù. A riportarlo è La Provincia Pavese, sottolineando che i carabinieri di Abbiategrasso, diretti da Antonio Bagarolo, hanno ricostruito la tragica dinamica dell'incidente mediante le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane, secondo la ricostruzione, stava camminando con le mani in tasca quando ha visto scivolare il mazzo di chiavi all'interno della grata. Dopo aver sollevato il tombino con l'intento di recuperarle, Luca si è calato a testa in giù, ma dopo pochi minuti deve avere perso i sensi ed è morto annegato con le gambe che ancora sporgevano al di fuori della cavità quando i primi passanti lo hanno rinvenuto chiamando i soccorritori. Un incidente assurdo e fatale, un ricordo vivissimo di un ragazzo che era davvero amato dai tanti che lo hanno conosciuto.

