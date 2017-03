EMMA/ Rapita dal padre siriano, è tornata in Italia dalla madre Alice (Le Iene Show, 12 marzo 2017)

EMMA È TORNATA IN ITALIA DALLA MADRE ALICE: ERA STATA RAPIDA DAL PADRE SIRIANO (LE IENE SHOW, OGGI 12 MARZO 2017) - Le Iene oggi torneranno ad occuparsi di Emma Houda, la bimba rapita dal padre e portata in Siria quando aveva solo ventidue mesi. La piccola è stata ritrovata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con le autorità turche, ed è stata riportata in Italia, dove ha potuto riabbracciare la madre Alice Rossini. La vicenda verrà ripercorsa passo dopo passo e verrà trasmesso in esclusiva il momento dell'incontro tra madre e figlia. Lieto fine, dunque, dopo una battaglia durata 5 anni. Emozionante il momento dell'incontro tra Emma, che sta per compiere sette anni, e le due sorelline, che Alice ha avuto da un nuovo compagno. «Un cerchio si è chiuso, inizio una nuova vita con la mia splendida famiglia, grazie di cuore a tutti, ora vorrei un po' di silenzio per dedIcarmi alle mie bambine» il messaggio rivolto da Alice, attraverso il legale Luca Zita. Quest'ultimo, come riportato dall'Ansa, ha parlato dell'ipotesi di fare un test del Dna sulla bimba: «Secondo me non è necessario: è bastato osservarle guardarsi negli occhi, mamma e figlia si sono subito riconosciute».

EMMA È TORNATA IN ITALIA DALLA MADRE ALICE: FINE DI UN INCUBO (LE IENE SHOW, OGGI 12 MARZO 2017) - L'incubo di Alice Rossini è cominciato nel dicembre del 2011, quando l'ex compagno Mohamed Nadeen Kharat rapisce la loro figlia di ventiduemesi. Con la scusa di portarla alle giostre, l'uomo porta da Vimercate ad Aleppo la piccola per vendicarsi della separazione. La vicenda viene trattata per la prima volta da Le Iene nel novembre 2013: gli inviati si recano al confine tra Turchia e Siria per parlare con l'uomo, che inizialmente si dice disponibile ad incontrare l'ex compagna. Dopo l'incontro con Alice, però, fa perdere nuovamente le sue tracce. Lo scorso novembre Le Iene si sono nuovamente recate in Turchia, dove hanno incontrato l'uomo siriano con uno stratagemma. Vani i tentativi di convincerlo a rivelare dove si trovasse la bambina, quindi l'inviato de Le Iene chiama la polizia turca e avvisa l'Interpol, visto che pendeva una condanna emessa dal Tribunale di Monza a dieci anni per sequestro di persona e sottrazione di minore. Mohamed Nadeen Kharat è stato catturato grazie anche alla collaborazione di una operatrice umanitaria, Simona Pisani, di cui lui si era invaghito su Facebook, che ha accettato di mantenere i contatti per consentire di rintracciarlo. Consegnato all'Interpol, è stato poi espulso e inviato in Grecia, l'ultimo paese dove era stato identificato, quindi estradato in Italia. Dal 12 febbraio è detenuto nel carcere di Rebibbia. Clicca qui per vedere l'ultimo servizio de Le Iene.

© Riproduzione Riservata.