Frana di rifiuti Killer/ Seppellisce e uccide 35 persone, tanti ancora i dispersi

FRANA UNA DISCARICA IN ETIOPIA: TRENTACINQUE LE VITTIME ACCERTATE, TANTI I DISPERSI (OGGI 12 MARZO 2017) - Frana una enorme discarica alla periferia di Addisa Abeba, che nel corso dei mesi era diventata una vera e propria collina. Le autorità della capitale dell'Etiopia hanno riferito che sono ben trentacinque i morti accertati sepolti dai rifiuti, a cui si aggiungono diverse persone disperse. Dagmawit Moges, il portavoce della città di Addisa Abeba ha inoltre riferito che tra le vittime ci sono soprattutto donne e bambini che si trovavano nelle loro abitazioni di fortuna proprio quando è avvenuta la frana, costruite sotto la discarica Koshe. I soccorritori hanno subito cominciato le ricerche delle persone disperse e temono di trovare altri corpi sotto l'ammasso dei rifiuti. Le cause del disastro non sono ancora state accertate, un residente ha fatto sapere che da alcuni mesi i rifiuti della città di Addisa Abeba venivano scaricati in quella zona, e che centinaia di persone ogni giorno si arrampicavano su questa collina di spazzatura per cercare qualcosa da rivendere, per sopravvivere.

FRANA UNA DISCARICA IN ETIOPIA: TRENTACINQUE LE VITTIME ACCERTATE, TANTI I DISPERSI (OGGI 12 MARZO 2017) - Il mattino dopo il disastro della frana della discarica, Addis Abeba si è risvegliata con i rumori delle scavatrici che cercano di eliminare i rifiuti sparsi per la zona. Sono visibili bastoni di legno e teloni di plastica, materiali con cui le persone avevano costruito le case di fortuna in cui abitavano in quel periodo per sopravvivere. Gli escavatori sono ancora all'opera nella speranza di trovare ancora qualche superstite ma queste sembrano essere ormai remote. La polizia intanto, dopo la grave frana di questa notte, ha deciso di erigere un cordone sanitario attorno all'area e non fa avvicinare nessuno, la zona Koshe significa proprio sporcizia in amarico, la lingua principale parlata in Etiopia, e da circa quaranta anni è qui che si viene a depositare la spazzatura di tutta Addis Abeba, che vanta 4 milioni di abitanti ed una crescita demografica in ascesa, tanto che in città sono già all'opera per la costruzione di una nuova discarica.

