INCIDENTE STRADALE / A4, Udine: tamponamento a Porpetto, 7 feriti e grave un bambino (oggi, 12 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE A4, UDINE: MAXI TAMPONAMENTO, GRAVE UN BIMBO (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte a Porpetto (Udine) sull’A4: in direzione del Friuli quattro veicoli si sono scontrati con un maxi tamponamento a pochi metri dallo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. In tutto 9 persone coinvolte, 7 ferite e un bambino in pericolo di vita. Bilancio tragico che poteva essere anche maggiore visto il fortissimo impatto avvenuto in piena notte sull’autostrada A4. Dalle prime segnalazioni di Anas e dei colleghi del Gazzettino, il tutto è successo poco dopo l’una di notte: «una Peugeot 407, a bordo della quale viaggiavano due persone, di nazionalità romena, le uniche rimaste illese, una Nissan Qashqai, a bordo della quale viaggiavano 2 persone che sono rimaste ferite, e due Volkswagen Golf, a bordo delle quali c'erano, rispettivamente, una famiglia composta da tre persone tra cui un bambino, tutti feriti, e una coppia, anche questa rimasta ferita». Il bimbo è molto grave dopo l’incidente stradale che ha causato la chiusura del traffico per ore nel tratto interessato dell’A4, altre due persone sono state trasportate in ospedale con lesioni per fortuna non gravissime.

INCIDENTE STRADALE, CIRCUMVALLAZIONE GIUGLIANO: MORTO UN 16ENNE IN SCOOTER (ULTIME NOTIZIE) - Al sud invece l’incidente stradale di questa notte ha causato una sola persona coinvolta ma purtroppo con danni talmente gravi che è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari. Ennesima tragedia del sabato sera, questa volta avvenuta sulla circumvallazione esterna a Villaricca presso Giugliano, in Campania. Un gravissimo scontro tra un’auto utilitaria e uno scooter guidato da un ragazzo di 16 anni, Alessio Granata, e un amico i 17anni: per Alessio purtroppo, dopo il frontale in una strada (vicino al parco 7 pini di Giugliano) a dopo senso, l’esito è stata fatale. Sul posto sono giunti carabinieri ed ambulanze, i primi testimoni raccontano di molto sangue a terra: i sanitari hanno provato tutte le manovre di rianimazione possibili per salvarlo, compresi i massaggi cardiaci ma valsi a poco visto che il centauro è morto poco dopo in ambulanza. Ferito in maniera lieve l’amico, si tratta ora di comprendere come sia andata veramente la dinamica dell’incidente per verificare eventuali responsabilità, specie trovandosi di fronte all’ennesimo decesso stradale.

