SCOPERTA CITTA' SOTTERRANEA/ Grazie alle bombe e all'odio dell'Isis rinasce Mosul...

RISORGE MOSUL, DALLA DISTRUZIONE DELL'ISIS RINASCE L'ANTICHISSIMA CITTA' ASSIRA. LA RINASCITA DEL MUSEO DI MOSUL - Gli atti barbarici dell'Isis nel museo archeologico di Mosul hanno lasciato tutti senza parole e aperto di fatto lo spazio anche ad altre importanti scoperte. Il British Museum ha lanciato un progetto per la ricostruzione e la salvaguardia di tutto il patrimonio archeologico dell'Iraq. Per questo è partita già una missione di recupero dei tesori archeologici dopo la riconquista del museo in questione. Proprio per questo gli archeologi iracheni sono stati a Londra per dei corsi di aggiornamento e per capire delle tecniche importanti proprio in questa sessione di lavori. Staremo a vedere quale sarà la risposta, ma di fatto rimane comunque molto importante quella che è stata la scoperta di altre situazioni molto interessanti e che potrebbero portare ad emergere ulteriori scoperte oltre a quelle già viste. Sicuramente il patrimonio sarà in tutto e per tutto preservato rispetto anche alle indicazioni che arrivano da Londra.

RISORGE MOSUL, DALLA DISTRUZIONE DELL'ISIS RINASCE L'ANTICHISSIMA CITTA' ASSIRA - Dall'odio e dalla distruzione non nasce mai nulla di buono, questo sia chiaro, ma le scoperte fatte dopo l'ondata di male lanciata dall'Isis ha dell'incredibile. Risorge dalle ceneri l'antichissima città assira di Mosul proprio intorno ai tunnel scavati dalla devastazione. Un team di archeologici molto qualificati ha rinvenuto una serie di iscrizioni e rilievi davvero inediti. Secondo quanto analizzato dal team a Mosul da Saleh Noman in collegamento con il British Museum pare che si sia trovato un vero e proprio tempio scolpito nella roccia. Le scene rappresentate sono uniche e ci sarebbero anche due statue di Lamassu cioè una divinità a forma di toro alato che di solito era posto all'ingresso dei templi o di palazzi importanti per dare un tono davvero di grande potenza e prosperità. Queste informazioni ci fanno capire quindi che vicino a questo luogo c'era un tempio davvero molto importante.

