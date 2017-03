STATUA DEL DUCE AL SINDACO DI BOLZANO, BENITO D'ORO A CARAMASCHI: "PAGLIACCI, NON SONO FASCISTA" (L'ARENA, OGGI 12 MARZO 2017) - L'ex consigliera regionale Eva Klotz regala un "Benito d'Oro" al sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e il caso finisce oggi a L'Arena di Massimo Giletti, che ha trasmesso le immagini della consegna turbolenta. La reazione del primo cittadino è stata tutt'altro che positiva: «Pagliaccio» ha detto a chi voleva consegnargli la statua dorata del duce. L'iniziativa è di natura politica: è nata in protesta contro la decisione dell'amministrazione comunale di collocare le statue della Lupa e del Leone di San Marco nella sede originaria. I Sudtiroler Freiheitche hanno ricondotto superficialmente le due statue alla simbologia fascista. Preso alla sprovvista, il sindaco di Bolzano ha rifiutato il regalo provocatorio e le insinuazioni: «A me fascista non lo dice». Poi scaglia a terra il Benito d'Oro: «È indecente quanto hanno organizzato. Non ci sto a queste provocazioni, a farmi regalare una statua di Mussolini quando per tutta la mia vita ho sempre respinto ogni forma di fascismo» ha dichiarato Caramaschi, come riportato da Salto.bz. Il sindaco di Bolzano ha poi criticato Eva Klotz e i suoi compagni di partito per la provocazione: «Devono solo vergognarsi». A L'Arena di Massimo Giletti interviene l'esponente della Sudtiroler Freiheit, Cristian Kollmann: «Sono simboli fascisti o voluti dal fascismo».

